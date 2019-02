Sanders no es lo mismo

“Millones de personas en el mundo siguen creyendo que la crisis que padece actualmente Venezuela es por culpa de Nicolás Maduro y no del ¡brutal! bloqueo económico impuesto por Estados Unidos por no acceder a entregar su petróleo y recursos naturales. Pero así son los medios de comunicación: Te hacen odiar al oprimido y amar al opresor”. (No lo dice un carajo a la vela, sino Bernie Sanders, senador por Vermont, precandidato presidencial del Partido Demócrata en 2016, que como socialdemócrata representa un salto ideológico importante en el sistema político norteamericano, y quien podría suceder a Trump en 2020).