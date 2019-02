Trump llega a Hanoi para su cumbre con Kim sin elevar las expectativas

Hanoi, (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aterrizó hoy en Hanoi para reunirse este miércoles y jueves con el líder norcoreano, Kim Jong-un, sin hacer grandes pronunciamientos ni elevar las expectativas respecto a los posibles resultados de la cumbre en materia de desnuclearización.

Diez horas después que Kim y por un medio de transporte distinto -el avión en lugar del tren-, Trump llegó a Hanoi para la segunda ronda de su única gran apuesta diplomática, el proceso de distensión con Corea del Norte.

Su discreta ceremonia de llegada, que consistió apenas en un saludo a la delegación vietnamita que acudió a recibirle al aeropuerto y un trayecto en limusina blindada hasta su hotel, contrastó con su hábito de recurrir a tuits grandilocuentes para elevar el perfil de sus iniciativas.

Ese comportamiento encaja con el mensaje que ha enviado Trump en los últimos días, de que no importa si no hay acuerdos pronto sobre una hoja de ruta para la desnuclearización en Corea del Norte, mientras ambas partes sigan negociando.

“No tengo prisa. No quiero meterle prisa a nadie. Lo que no quiero es que haya pruebas (nucleares y de misiles por la parte norcoreana). Mientras no haya pruebas, estoy bien”, dijo Trump durante un acto el domingo en la Casa Blanca.

El mandatario buscaba así rebajar las esperanzas de que en Hanoi se alcance un acuerdo sustancial sobre la hoja de ruta para la desnuclearización de Corea del Norte, después de ocho meses de aparente parálisis en ese proceso tras la primera cumbre de Trump y Kim, celebrada el pasado junio en Singapur.