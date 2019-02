JCE ordena evaluar programa emisión de actas

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) estimó que se debe suspender el programa interinstitucional de declaración tardía hasta que se investigue las informaciones de que unas 600 mil personas recibirían actas de nacimiento.



Julio César Castaños Guzmán adelantó que ordenó una evaluación a la Dirección de Registro Civil y a la Unidad de Declaraciones Tardías de lo que se ha ejecutado del programa.

“Hasta que este asunto sea examinado y se haga una buena reunión de evaluación eso tiene que ser suspendido por prudencia”, indicó. No obstante consideró que se debe tener cuidado para no afectar los propósitos del programa de atender a dominicanos en extrema pobreza que no cuentan con documentos de identidad. Las instituciones que participan del plan son la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia (Digepep), el Ministerio de Salud Pública, UNICEF, la Federación de Distritos municipales y algunas universidades.

La JCE informó durante el período 2017 y 2019 se realizaron 44 operativos donde se asistió a 13,554 ciudadanos, de los cuales 5,852 presentaron expedientes para fines de evaluación. De los 5,825 expedientes recibidos, 2,470 se corresponden a mayores de 16 años. Se registraron 3,162 menores de 16 años de edad y de 43 mayores de edad, para un total de 3,205 declarados tardíamente.

La Digepep anunció que acogerá la recomendación de la JCE y esperará los resultados de la evaluación.

La semana pasada la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó que capacitarían profesionales del derecho, para iniciar el proyecto “Soy Persona”, para dotar de actas de nacimiento a más de 600 mil dominicanos.