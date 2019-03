Nuestra tertulia de este jueves 21 se centró en el análisis de algunos de los cuentos escritos por Juan Bosch, a partir de una experiencia de docentes de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento (OFDP) que escribieron un libro sobre cómo utilizarlos para fomentar el desarrollo de la conciencia moral y ética. Analizamos varios; pero ahora quiero resaltar las enseñanzas del cuento “La Mancha Indeleble”.

De manera muy sucinta, este cuento trata de un hombre que se resistía a entregar su cabeza ante la petición de una voz “suave…normal”. Argumentaba que su cabera era el resumen de su vida; que sin ella no podría pensar. “Aquí no tiene que pensar. Pensaremos por usted. En cuanto a sus recuerdos, no va a necesitarlos más: va a empezar una nueva vida”. Le respondieron.

Seguía preguntando: “¿Vida sin relación conmigo mismo, sin mis ideas, sin emociones propias? Finalmente, y lleno de miedo, tomo la decisión de no entrar en ese lugar, de no entregar su cabeza, sin embargo, esa mancha no pudo limpiarla con nada.

Desde este cuento rescatamos la valentía que se debe tener para conservar la “libertad de conciencia”, asumiendo posturas y actitudes de intolerancia política que atenta contra la libertad. El peligro del partidismo y “como las posturas partidistas interfieren a veces con nuestros principios morales y éticos (conciencia ética). Villarini, 2005

“Gracias a la libertad de pensamiento no somos autómatas programados por alguien que nos lavó el cerebro…es mucho más fácil hablar, actuar con valentía en favor del libre pensamiento en una sociedad democrática en la cual tal vez podemos perder el empleo, que en una dictadura donde puede perderse la vida”. Continua el análisis de Villarini, para terminar, recomendando desarrollar una conciencia ética y cívica democrática.

Invitamos a releer estos cuentos y provocar un intercambio con sus hijos y alumnos.