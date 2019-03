Puedes hacerlo

Hay algo que siempre podremos mejorar y es a nosotros mismos! Enfócate en la médula de todo logro, un corazón fuerte y sano! Sobre cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida; basta de guardar malos recuerdos, sentimientos tóxicos, momentos desafortunados, una muestra es suficiente para reconocer que ese no es lugar para rencores, chismes, venganza, amargura, resentimientos y cosas semejantes… tener razón o motivos no basta para cambiarle el propósito a tu corazón, que es tan sensible como inteligente, jackea tu propio orgullo, quema los archivos y deslígate de tantos eventos desafortunados, ni canjeándolos por oro podrían darte el bienestar de un corazón sano… Y ahora elévate, se tu mismo, nadie puede dar lo mejor de sí cargando los residuos tóxicos de viejas relaciones. Arriba!!!