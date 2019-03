Dirigentes de varios partidos pasan al PRD

Miles de personas han decidido ingresar en los últimos meses a las filas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), afirmó el presidente de la organización politica, Miguel Vargas.

El dirigente político hizo la afirmación al encabezar un acto, en un hotel de la Capital; donde juramentó a cientos de personas procedentes del PRSC, PRM, BIS, Alianza País, MODA, Dominicanos por el Cambio, PQDC, así como líderes sociales y comunitarios.

Entre los juramentados se encuentra el periodista Francisco Medrano, quien anunció sus aspiraciones a la Alcaldía de Pedernales por el partido blanco.

Medrano presentó su propuesta “Pedernales es Más”, que según destacó, es una amplia plataforma que recoge las aspiraciones de los munícipes.

También fueron juramentados Leonel Vittini Sánchez, regidor del BIS en San Pedro de Macorís, y ex diputado; Rafael Orlando Macea, ex diputado y ex alcalde del PRM, San José de Ocoa; Manuel Ramírez, ex candidato a diputado en La Vega de Alianza País; Pastor Bernardo Vásquez, ex candidato a diputado del PQDC, en San Pedro de Macorís; Carlos Morel, director Ejecutivo del PRM en la Línea Noroeste; Harrison Cuevas, vicepresidente del PRM en Bonao; Franklin Canario, presidente del MODA en Azua e Yrisberty Paulino Coste, regidora de Bonao y presidenta de la Sala Capitular.

De igual manera, Luigi Morel, empresario radial de Maimón, Bonao; Saudibet Pimentel, presidenta Juventud del PRM en Ocoa y José Joel Lebrón, secretario de comunicación del PRM en Ocoa; Irving Portorreal, subcoordinador Nacional de la Juventud del PRM, entre otros.