DO arte contemporáneo inaugura exposición

La galería DO arte contemporáneo inauguró la exposición de la artista dominicana Ana Virginia Berrido, que estará abierta al público hasta el 7 de abril en sus instalaciones del segundo piso de BlueMall.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Aurora Díaz, quien destacó que “Evocaciones” consta de una serie de obras que muestran el amor que Ana Virginia siente por el arte y lo usa para la búsqueda de nuevas observaciones sobre si misma como ser humano.

Al referirse a “Evocaciones”, Ana Virginia expresó que esta muestra es una mirada al futuro sin olvidar el pasado, “es un buscar en mis cimientos para enfrentar nuevas etapas, que no tienen modelaje en generaciones anteriores y que nos toca enfrentar con las herramientas que identifiquemos en el camino y en nuestra reflexión sobre el pasado”.

“Mi obra es un acto reflexivo. Un proceso creativo que no se basa en una pre-concepción de la obra terminada, sino en un acto expresivo, crudo. Una expresión no lógica, no planificada, que luego me educa, me inspira, explica mis motivaciones durante el paralelo de la creación”, manifestó la artista.