Imparten conferencia Soy Mujer: “de la Adversidad a la Plenitud”

Santo Domingo.- Soy Mujer: “de la Adversidad a la Plenitud”, fue la conferencia impartida por tres expertas de la salud y una empresaria, dentro del marco de celebración del mes Internacional de la Mujer, reflexionando sobre empoderamiento, cuidados ginecológicos, violencia, transformación personal y talento con propósito, desde el Atrio Central de Acropolis Center, aquí.

El panel de las conferenciantes estuvo capitaneado por la psicóloga clínica, Michelle Santana; Amelia Ledesma Duval, ginecóloga obstetra, además la abogada y coach, Krismeli Brito; y con un impactante testimonio de superación personal y emprendismo, Andrea Figueroa, de la cadena de salones, Andrea Hair Center.

Sus organizadoras dieron a conocer que el objetivo principal del conversatorio #Soymujer es educar, empoderar y orientar a la mujer dominicana, dotándola de herramientas para transformar su vida y cuidarse a nivel físico y mental, un encuentro coordinado bajo la plataforma del programa radial (Psicología y Salud), difundido por Estudio 88.5 FM, de lunes a viernes, de 12:00 del mediodía a 1:00 de la tarde.

Barreras, empoderamiento y superación

“Aquí vamos aprender quienes somos, a descubrirnos, a romper barreras y empoderarnos completamente. Estas mujeres vienen hacer cambios positivos, caerse, levantarse y romper”, animó Santana, experta en crisis, traumas, duelo y abuso sexual, “entre las barreras más comunes en la mujer señaló los miedos, situaciones adversas y la ansiedad, luego convertidas en instrumentos de ayuda”.

La experta en conducta humana explicó que la mujer atraviesa etapas de frustración, ira y sentimientos de culpa, lo que permite delimitar que todo ocurre “para que” y no “porque”, sosteniendo que la mujer debe ser autosuficiente y luchar para brindar a sus hijos lo que necesitan.

Sobre la violencia intrafamiliar y de género dijo que la mujer en ocasiones no está lista y preparada, no posee medios económicos propios, como ganancia secundaria está sumida en la humillación, manipulación o sufre abusos emocionales y físicos, “siempre promuevo que la mujer debe estudiar, salir adelante por sí misma, jamás ponernos a merced de nadie. Ni siquiera por un bocado de alimentos.

Exhortó a las damas a formarse profesionalmente, a trabajar, apartar las emociones negativas y destructivas, “aprender que al caer, nos levantamos, y son aprendizajes, que junto al cambio de “esquemas mentales” los convertimos a favor propio rompiendo barreras limitantes. Vamos a empoderarnos para seguir adelante”, finalizó.

Salud y cuidado físico

De su lado, Ledesma Duval, admitió que, “aquí la mujer aprenderá sobre cuidados íntimos, los cambios hormonales de la mujer, la edad reproductiva y la menopausia. Además haremos conciencia sobre la -violencia de género- y darles elementos adecuados para que conozca sus derechos y aprenda a cuidarse, defenderse”.

Fue cuestionada por elCaribe respecto a las estadísticas de aborto y la prevención de embarazos, “al no estar legalizado en el país, son muchas las mujeres que lo practican clandestinamente, como un secreto a voces, y asi no podemos concretizar la cantidad de pacientes que abortan”, admitiendo que es un problema de salud alarmante.

Duval con especialidad en uroginecología y rejuvenecimiento vaginal, reveló que como mujer ha tenido sus momentos de miedos como todo ser humano que tropieza, pero que debe levantarse, “te caes mil veces, y te levantas mil más. Todos nacimos con un don, hay que descubrirlo, hacernos fuertes y emprender”.

Su exhortación médica concluyó que la mujer debe aprender a conocer su cuerpo, prevenir enfermedades, reconocer sus procesos y cambios hormonales, la necesidad de cuidarnos y evaluarnos, “nosotras como psicólogas y médicos abordaremos temas y aspectos que ayudarán al empoderamiento físico y mental femenino”.

Educación, violencia y autoestima

Asimismo, porque las acciones humanas y la inmunidad son importantes, la mujer también necesita concientizar sobre sus derechos sociales y humanos, en aras de fortalecer y salvaguardar la integridad moral, ética, propugnar por la igualdad y justicia social, la equidad de género y el libre acceso a la información.

“Necesitamos concientizar a la mujer. Que identifique cuándo es susceptible de violencia, porque existe la invisibilidad como la económica y simbólica. Saber y reconocer cuáles son sus derechos y que no permita que laceren su autoestima o amor propio”, detalló Brito, con certificación internacional en materia judicial.

Sobre las denuncias y laceración femenina abundó que los feminicidios se incrementan y son difundidos por los medios de comunicación, “vemos los abusos a diarios y necesitamos de educación. Son muchas las que caen y nos situamos en un nivel de violencia alarmante”.

La jurista reflexionó sobre los casos de matrimonios donde a su juicio el hombre ejerce la fuerza o machismo directamente sobre la mujer, “tratándola como objeto, propiedad, cohíbe su independencia y evita que trabaje y estudie, deteniendo su independencia y crecimiento socioeconómico y de manera retrograda”, animó la comunicación asertiva de pareja y buscar ayuda especializada.

Con expertis en casos de hombres y niños, animales y ancianos; aseguró, “no me encasillo”, confesando que por temor a vergüenza o burlas, el dominicano machista no denuncia las tropelías de las que se vuelve víctima porque la violencia es ascendente y termina en viaje sin regreso: la muerte.

Recomendó a las parejas que entiendan que, “amor es libertad. Estar en pareja no es una necesidad, somos seres independientes con familia, situaciones y vida propia”.

Emprendedora que conectó con “don y propósito de vida”

Con apenas 17 años de edad, la osadía y la fe se apoderaron de su espíritu juvenil sin importar la realidad económica y social que le afectaba. Andrea Figueroa, propietaria de Andrea Hair Center, narró su vida empresarial, inicios y camino de superación a las damas presentes en #Soymujer: “de la Adversidad a la Plenitud”.

“A veces las cortinas de humo no permiten ver con claridad. No importa tu clase social, siempre que veas hacia el futuro. Mi fuerza siempre fue la palabra de Dios, y que bueno que como niña me atreví hacer cosas que me trajeron hasta aquí, de lo contrario no pudiera hablarles de mi historia”, externó Figueroa.

De vocación estilista y esteticista de profesión, confesó que trabajó como lavandera, vendía botellas y emprendió su primer negocio lavando pelo gratuitamente. El lavapelo se componía de una cubeta para conservar el agua y de una ponchera para recoger los desperdicios líquidos con una silla plástica, “tú eres quien decide lo que escribirás en tu historia y si ayudará a otros, o te quedarás con ella”.

Cuestionó al auditorio femenino diciéndoles que las acciones son las que impactan, “¿serás una mujer que impactes o común?,”, estimuló a las presentes con resaltar el ser interior, creer en Dios, servir y vivir para solidarizarse con el prójimo y no aceptar “noes”, ni límites, “la limitación está en tu cabeza, en tus miedos”.

La empresaria de la belleza decidió que su historia y proceso de “pobreza y dolor” como los definió, serviría a otras mujeres para levantarse y superarse de la nada, de la miseria, de la indiferencia y de la humillación de los que no confían ni creen en los sueños, “siempre entendí, y todavía entiendo que hay oportunidades.

No creo en argumentos ni pretextos, todos tenemos talento y es cuestión de conectar con ese propósito. Muévete y consíguelo, no te detengas, sigue tocando puertas y echa adelante”, seguido de un valioso reconocimiento como (Mujer 2019) entregado por el equipo de #Soymujer para destacar su trayectoria, valía humana y ejemplo de evolución.

Andrea Hair Center, su marca, es un espaldarazo para las mujeres discriminadas, ignoradas y sin recursos que detienen sus proyectos, así lo admitió su fundadora, quien hace 33 años tuvo la visión de crear su emporio, y en la plenitud de sus 50 años de edad, goza de un voluntariado que auspicia a niños con sus acciones para cubrir gastos de la escuela y sus necesidades.

Actualmente, construye un centro educativo y orfanato defendiendo que si ella pudo realizarse como mujer y empresaria, hoy quiere devolverle a la sociedad lo que por gracia recibió del Todopoderoso, y a su vez, llevando la -palabra de Dios- a las cárceles como Najayo Mujeres, donde comparte su testimonio y experiencia profesional.

“Yo me siento feliz al ser reconocida. Pero más satisfecha de poder compartir mi vida con tantas mujeres que les servirá de empoderamiento para lograr escalar a otros niveles”, alentó una de las empresarias más influyentes en materia de emprendimiento estético y del sector empresarial dominicano.