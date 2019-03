Sigfrido Pared Pérez dice RD es uno de los países más seguro de América Latina 

El director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Sigfrido Pared Pérez, dijo este miércoles que la República Dominicana es uno de los países más seguro de América Latina y que poseen los mecanismos para enfrentar la delincuencia internacional.

Asimismo, explicó que si los organismos de seguridad internacional como la Interpol no emiten ninguna alerta sobre algún individuo cuando éste ingrese al país no se le puede apresar porque no hay ninguna razón notificada previamente.

“República Dominicana es uno de los países más seguro de América Latina y ha sido una pieza importante para que las autoridades Puertorriqueñas puedan apresar la banda de narcotraficantes en su país. Si usted es Canadiense, Español o de Bahamas y viene sin una alerta internacional de Interpol de persecución por las autoridades de origen no hay razón porque apresarlo”, dijo Pared Pérez.

Igualmente, aclaró que cuando existe la alerta se mueven las autoridades de inteligencia para dar con el paradero de esa persona.

“Aquellos que cuestionen qué es uno de los países más seguro que viajen a los otros países del área y lo comparen a ver”, manifestó el funcionario.