Ito Bisonó promete en ANJE bajar impuestos y relanzar producción nacional

Santo Domingo.-El candidato presidencial, Víctor –Ito- Bisonó, participó este jueves en un encuentro con la directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresario (ANJE), desde donde compartió su visión sobre los principales temas nacionales, dentro de los que destacó bajar los impuestos e incentivar todas las áreas de la producción nacional.

Aseguró que el actual modelo de gobierno resulta insostenible porque seis de cada diez empleos existentes son informales, constituyendo esto un gran problema ya que al no estar regularizados, no pagan los mismos impuestos que los del sector formal, llevando a la engañosa presión tributaria de 12% del Producto Interno Bruto (PIB) que se ha mantenido estancada durante dos décadas. “El gobierno suele usar esto como excusa para motivar mayores aumentos de la carga impositiva, pero ustedes saben que ese 12% se triplica puesto que es el aporte que con mucho sacrificio hacen quienes si están en la formalidad”, dijo.

Destacó que existe un déficit estructural de 8%, que para hacer la ilusión de que lo están cerrando, recurren a lo que denominó como un “festival endeudamiento”. Agregó además que de una deuda pública que en 1996 ascendía a 20%, dentro de los parámetros recomendados, hoy llega a representar 54% del PIB. “Más de la mitad de todo lo producido en el país ya lo debemos en concepto de deuda soberana. Como sabemos, el endeudamiento no es más que impuesto al futuro. Yo no quiero que piensen que he dicho que el endeudamiento es necesariamente malo. Todos en algún momento hemos recurrido al financiamiento, que es lo que permite hacer realidad una idea. El problema está en cuando ese endeudamiento se vuelve desmedido y termina siendo para subsidiar la crisis, no para solventarla.”, sostuvo.

“Todos sabemos que unos cuantos obtienen resultados gananciosos con el sistema actual, tanto en el gobierno como en la oposición, por lo que no hay intención de cambiar nada, sino seguir administrando el desorden que les permite seguir consolidándose como políticos-empresarios, con su sistema de privilegios y exageradas regulaciones que estancan la competitividad, impiden el verdadero desarrollo del país y eso fomentando la preocupante desigualdad sistemática”, sentenció el aspirante presidencial.

Finalizó su intervención en ANJE asegurando que su gobierno fomentará la iniciativa privada, estado de derecho fuerte, acceso a educación y salud de calidad, seguridad ciudadana e inversión enfocada en las necesidades nacionales. Bisonó realizó su presentación ante el Presidente de ANJE, Guillermo Julián, Susana Martínez segunda vicepresidenta, Karina Mancebo directora ejecutiva y demás integrantes de la asociación. Estuvo acompañado por los empresarios Ramón Pérez Fermín y Homero González.