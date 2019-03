Santana dice Fenatrado debe protestar a países de que producen y suben petróleo

El ministro de Economía, Isidoro Santana, expresó este viernes que ante el paro por el precio de los combustibles de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), los sindicalistas debieran protestar a los países que producen y suben el petróleo y no al Gobierno.

“Esa es una noticia para mí, pero si es cierto que hay huelga de camiones, algún impacto tiene sobre la economía. Yo espero que no sea grande y yo espero que, si ellos quieren protestar por los aumentos de los combustibles, vayan a protestarle a los países que son los que producen el petróleo, son los que los suben y no a nosotros (al Gobierno) que no tenemos la culpa de nada de eso”, indicó el funcionario.

El titular de Economía habló con la prensa tras participar en el acto de firma del convenio de colaboración y cooperación con el cual quedaron establecidas sus atribuciones para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en centros de salud del país.

El acuerdo fue firmado, en un acto celebrado en la Cancillería, por los ministerios de Relaciones Exteriores (Mirex); de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD); y de Energía y Minas (MEM), además de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Servicio Nacional de Salud (SNS), quienes pondrán en ejecución el Acuerdo de Desarrollo y Cooperación que el país firmó con los Emiratos Árabes Unidos (EAU) el 8 de febrero de 2019, de esos sistemas solares.