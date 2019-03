El necesario cambio de conducta

I.- Cómo anda la sociedad actual



1.- Las diferencias sociales y clasistas, se manifiestan en cualquier actividad u oficio. Esto sirve para comprobar que el comportamiento reviste carácter diferente entre uno u otro grupo social. La desigualdad lleva a amplios sectores de la población a no asimilar los principios sobre los cuales se asienta el ordenamiento vigente, su sistema económico, el estilo de vida, su cultura, moral y ética. El grado y contenido del espíritu crítico viene determinado por las mismas contradicciones presentes en la sociedad y la condición de cada clase social.

2.- Las diferencias de clases permiten advertir la distinción en los sentimientos de triunfo o frustración que se apoderan de ciertas personas, fruto de su agrado o descontento por el papel de éxitos o derrotas en su accionar social. La organización económica, política, educacional, policial, militar y familiar está hoy afectada por un deterioro que llega a todas las familias, sin importar origen social y económico.

3.- La conducta de la dominicana y el dominicano de hoy es la expresión de la sociedad dominicana enferma, la cual está pagando el costo social de una crisis de fondo, no coyuntural. En el comportamiento de una persona se destaca la influencia de los padres, la escuela y los profesores; las instituciones del Estado, en fin, todo un conglomerado social que, aunque se define en forma aislada, representa una parte de un todo de lo que será la forma de proceder de un hombre o una mujer.

4.- Pura y simplemente, la sociedad dominicana está enferma; y su cura no está en medidas artificiales; hay que ir a la esencia del problema; el cambio no puede ser de fachada. La transformación ha de ser profunda, porque solamente así puede surgir un ser humano nuevo, con una conducta nueva, con una ética diferente a la actual; se hace necesario el comportamiento de ciudadanas y de ciudadanos que crean en las virtudes que adornan a los seres humanos por su actitud en el seno de la sociedad.

II.- Actuando por conveniencia



5.- En el medio social dominicano amplios segmentos de la población acomodan a su conveniencia el pensamiento que tienen sobre honestidad, honor, probidad, seriedad, etc. La época en la cual hombres y mujeres del país sostenían criterios rígidos que les identificaba por hacerles honor a cualidades morales que les ensalzaban, está desapareciendo. Al parecer, decencia y honorabilidad andan de la mano con la deshonra.

6.- Exhibir la honradez como virtud ya no es prueba de entereza, porque la han convertido en una necedad. El objetivo es hacer ver como hombre pobre de espíritu a quien levanta la honorabilidad, porque para que se imponga la transacción de los principios hay que amilanar a quienes los elevan y se mantienen envalentonados, no encogidos ni vacilantes.

7.- Una vez la persona se comporta en forma oportuna para lo que le es ventajoso, somete su accionar, sujeta su proceder, esclaviza la conducta a lo que le facilita la vida. La sana voluntad se doblega cuando su dueño la abandona a los fines de mantenerla supeditada obedeciendo a quien lo favorece.

8.- Muchos dominicanos y dominicanas, en procura de recibir prebendas han ampliado la idea que tenían de la honestidad, extendiendo la cuerda de la rectitud para con la elasticidad ensanchar el espacio por donde pueden darles riendas sueltas a la incoherencia y doblez conductual. En la medida que se hace más ancha la facilidad para entrar al círculo de los renegados de la honestidad se diluyen las normas que no se ajustan a la corrupción de los moralistas de hojalata.

9.- A los fines de facilitar la doblez de su acomodaticia honorabilidad, aquel que cree tener el don de la destreza para manejarse simulando decencia, simplifica el correcto proceder a simples tonterías, superficialidades, para que le resulte cómodo ser sinvergüenza y a la vez presentarse como recto y decoroso.

10.- Aquí la honestidad se ha llegado a adulterar de tal forma que cualquier rufián dice ser auténtico y modelo de honradez, aunque por la mañana simula ser mesurado y virtuoso, en la tarde un truchimán y en la noche un felón, demostrando así que en nuestro medio se puede sintetizar en una misma persona al procaz e insolente.

11.- Hablar ahora de ser honesto deja perplejo a cualquiera porque el pervertido ha logrado ser aceptado como puritano, no siendo más que un réprobo educado en la malignidad y la depravación. La desfachatez no tiene límites cuando de ella hace uso el crapuloso que se vende como bueno.

12.- El deterioro ético y moral de la sociedad en que vivimos permite que cualquier corrupto se crea con calidad para sermonear que es austero, aunque haya permanecido en la movida de la disipación, enviciamiento y amoralidad.

Lamentablemente cualquier bullanguero travieso se siente autorizado a predicar la honestidad siendo un ininterrumpido depravado.

13.- Es un agravio a la buena conducta acomodarse a las prebendas haciendo uso de simulada decencia. Resiente el correcto proceder quien haciéndose el afamado y gracioso deshonra la ética y la moral social. No puede levantarse el honor con las manos sucias, haciendo de la ascosidad una bandera.

14.- La decencia, lo respetable, íntegro y recto no forma parte de la cultura de quien con sus actuaciones niega lo pudoroso, noble y digno. No es persona a imitar quien en el medio social donde vive aparenta integridad, pero en su accionar se comporta medio sinvergüenza y reduplicado vagabundo. La falsedad, el disimulo no sirve como pauta de buen vivir, porque hipocresía y fingimiento no tienen relación alguna con la sinceridad.

15.- La persona honesta, honrada y digna tiene que serlo por entero, completa, totalmente; nada de fragmentada o parcial; mantenerse coherente, constante, no blanda, voluble y tornadiza. No se puede vivir predicando la moral robándose los dineros del erario, legalizándole ilegalidades al corrupto, y a voz en grito maldecir la corrupción y adorarla.

16.- Rompe con la honestidad no solo el que roba y recibe dinero sin laborar, sino también aquel que viola la palabra dada, miente, traiciona, gustosamente ofende, estimula la malquerencia hacia los demás, cultiva la vileza y contamina la mente limpia.

III.- Unidos y alejados en inconductas

17.- La concepción de la honestidad, lo mismo que la honradez, para su amplio manejo ha sido adecuadamente encuadrada a los fines de que pueda ser disimulada, encubierta atendiendo a la voluntad de quien la levanta en su beneficio.

18.- Por la particularidad como aquí son manejadas las actuaciones, se estrecha o amplia el honor, la estima y honra, dependiendo de la ocasión y hasta del monto económico que envuelve la operación. La calificación de un acto honesto o deshonesto estará sometida a una regulación de conveniencia, ventaja o alivio coyuntural del beneficiado.

19.- En la concepción, en la mentalidad de muchos individuos, honestidad, honradez y decoro están sometidos a mediciones particulares. Se ha hecho común escuchar expresiones de quienes creen poseer el privilegio de tener un medidor de los actos que caen dentro de la suciedad o la limpieza, partiendo de su privilegiado tamiz. Su cedazo le permite decidir si ha ejecutado o no una acción corrupta.

20.- La honestidad es vista como un juego, pasatiempo ideal para quienes se creen dotados de la dicha de ser árbitros, enjuiciadores de sus actuaciones. Conforme a su muy exclusivo entender están premiados de sabiduría equilibrada, y jamás atolondrada.

21.- La valoración que se hace en nuestro medio de honestidad, honradez y limpia conducta, guarda relación con el monto que está de por medio en la operación corrupta. Sería un diminuto ladrón, un minúsculo corrupto, si lo que se roba es algo insignificante, sin gran valor en el mercado. Todo se reduce, al parecer, a llevar el ladronismo a pesos y centavos.

22.- En procura de colocar el concepto deshonesto en la más mínima expresión, el lenguaje para identificar a los ladrones, a los que sustraen fondos públicos, han hecho de las inconductas una regla de vida, se recurre a una ensalada de expresiones, un amasijo de criterios, un popurrí de calificativos que tienen como objetivo hacer ver al deshonesto como un pobre diablo, un simple renacuajo social.

23.- En el ambiente dominicano se procura acomodar al antisocial, colocar al degenerado para que armonice con decentes y limpios, con el fin de que se conserve como aceptado por todas y todos, por santos y demonios; que sienta en lo más profundo de su alma sucia que aunque es un degenerado, conserva el don de tener acólitos, adláteres que santifican sus sucias actuaciones.

24.- Con el objetivo de que el degenerado esté en buena posición, acoplado a los círculos sociales que les son afines, se le mantiene armonizando, alternando para que, codeándose con honrados y ladrones, conserve su falsa imagen de personaje digno de finos tratos.

25.- La regulación de la forma de comportarse en el medio dominicano la tienen aquellos que se autocalifican de normalizadores de la vida social, porque el accionar suyo mantiene arrinconado el adecentamiento de la vida pública, puesta de rodillas, humillada la vida de cualquiera que quiera erguirse, alzarse contra el equilibrio, las acrobacias de la sinvergüencería.

26.- La aceptación de que cada quien se crea con derecho a la igualdad de conducta aunque sea lo más descarado, ha creado la falsa idea de que aquí hay analogía en la apreciación de lo honesto y lo deshonesto, aunque la verdad es que la similitud de ajustarse a las reglas de la moral se está haciendo algo dificultoso, partiendo de que cada vez se ha ensanchado y desfigurado el concepto de persona seria, honesta y honrada.

27.- Nuestro país está viviendo un periodo idílico para aquellos que están adecuadamente formados para ser indiferentes a la desaprobación delincuencial, apáticos ante la censura provenientes de grupos decentes, y se mantienen abúlicos frente a la calificación que les hagan de repugnantes e infectos vulgares.

28.- Lo que manda la realidad de hoy en nuestro país es que no debemos continuar viviendo como hasta ahora en lo que a conducta se refiere. Se impone un cambio profundo que traiga consigo un nuevo modo de vida en lo material, espiritual, ético y moral, pues de continuar como hasta ahora vamos a terminar viviendo en un pantano social.

29.- Si otros países, con estructuras que generan ideas totalmente nocivas, han logrado cambiar por completo la forma de actuar de sus nacionales, nada impide que con el esfuerzo común de los mejores hombres y mujeres se alcance modificar, cambiar las actuaciones viciadas por hábitos apegados al buen vivir, a lo virtuoso y honesto.