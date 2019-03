Gobierno garantiza agua y alimentos durante sequía

El presidente Danilo Medina ordenó fortalecer el plan de mitigación de sequía que se ejecuta desde hace dos meses

El Gobierno garantizó que habrá agua disponible para la población, tanto en los acueductos como en los canales de riego, por lo que no habrá escasez del líquido debido a la sequía que afecta al país.

Sin embargo, en una reunión celebrada ayer por el presidente Danilo Medina con la Comisión para Manejo de la Cuenca Río Yaque del Norte, se determinó que es de vital importancia que la población tome conocimiento de que en meses de marzo y abril, la sequía se va a acentuar.

En el encuentro, el presidente Medina recibió las informaciones más recientes sobre la sequía y se pasó revista al plan de mitigación que se realiza desde el 30 de enero pasado cuando con el decreto 57-18 fue declarada de alta prioridad nacional la rehabilitación, saneamiento, preservación y uso sostenible de la cuenca del río Yaque del Norte.

Inmaculada Adames, vicepresidente ejecutiva del Plan Sierra, que por el decreto 57-18 actúa como coordinadora de dicha comisión, informó que el plan de mitigación de la sequía que se está implementando comienza con garantizar agua potable y alimento a la población que ya está siendo impactada.

La comisión, conformada por todas las entidades públicas que tienen que ver con la gestión del agua, tuvo como primer mandato implementar un plan intensivo de mitigación de los efectos de la sequía e indica cómo se van a organizar las poblaciones y las acciones que se van a tomar.

El segundo mandato de este plan es la atención al ganado y el tercer eje es la organización de iniciativas que generen resiliencia, que aumenten capacidades de almacenamiento y que al mismo tiempo devuelvan a las familias capacidad de recuperar lo que han perdido.

“Se ha trabajado intensamente en una alianza entre diversas instituciones gubernamentales, desde el primero de febrero.

Acciones tomadas

La coordinadora de la comisión informó que mediante el plan de mitigación se han distribuido 15 mil 420 raciones alimenticias semanales a más de 3 mil 700 familias en la zona costera de Montecristi.

“Comedores Económicos ha instalado una cocina móvil que está entregando 2,000 raciones diarias de alimento cocido. Se está trabajando también en la reparación de 30 lagunas que son el medio de almacenamiento de agua de estas comunidades, cinco de ellas ya han sido reparadas. Estamos trabajando en dos frentes paralelos”, dijo la vicepresidenta ejecutiva del Plan Sierra.

Agregó que se está realizando una distribución masiva de agua potable, para lo cual el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) cuanta con 23 camiones que han distribuido más de un millón y medio de galones de agua, mientras que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) ha distribuido más de 3 millones de galones de agua con 22 camiones que ofrecen servicio en la línea noroeste y otros dos en la Sierra.

El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, dijo que esa entidad ha distribuido 795 toneladas de caña, 33 mil 739 quintales de afrecho, 20 mil 301 quintales de afrecho de arroz, 7 mil 30 quintales de raciones alimenticias, 127 mil 137 pacas de heno y 737 camiones de agua.

El director del INDRHI, Olgo Fernández, dijo que se trabaja para mejorar la plataforma de gestión del agua, organizando 97 brigadas de 11 personas cada una y limpiado casi 200 kilómetros de canales de riego.

Ampliación de plan

Por instrucciones del presidente Danilo Medina las acciones contempladas en el Plan de Mitigación serán ampliadas y en algunos casos duplicadas, en vista de que la sequía se prolongará por los próximos 45 a 60 días.

En cuanto al gorgojo que afecta a los arboles de pino, Adames informó que de los mil 431 de focos de esta plaga, se han saneado unos mil 190 focos y se está supervisando y controlando el avance del insecto con el aumento a 46 el número de brigadas para la contención de este ataque. Agregó que el Gobierno ha invertido más de 150 millones de pesos en atender las necesidades de los grupos afectados.

Quedan 60 días de sequía

De su lado, el asesor del Gobierno, Osiris de León aclaró que el fenómeno de la sequía es un fenómeno regional y desde agosto del año pasado se han tomado todas las medidas que hay que tomar.

Explicó que desde agosto de 2018 se están tomando medidas preventivas y acciones contra la sequía.

“Todavía nos queda agua en los embalses. Al día de hoy tenemos 570 millones de metros cúbicos disponibles en nuestros embalses, pero nos restan 60 días más de sequía. No se trata de una sequía local, sino en la región”, explicó.

El director del INDRHI, informó que de los 34 embalses, la presa de Hatillo y presa de Valdesia Jigüey-Aguacate son las que se encuentran en mejores condiciones. Tienen disponibilidad de agua para consumo humano por gran parte del año y para riego.

“Está garantizado que los cultivos que están bajo la responsabilidad de la presa de Hatillo y presa de Valdesia Jigüey-Aguacate no sufran ninguna merma”, dijo el funcionario.

Se pierden cosechas de arroz y mueren reses

Una mil doscientas tareas cultivadas de arroz se perdieron por falta de agua para irrigar en la parcela denominada Portalatín, situada en el sector Los veteranos de La Vigía en el municipio fronterizo, denunció Javier Cruz, encargado de la finca.

Dijo que la falta de agua por el sistema de riego del INDRHI provocó el colapso de esta finca, considerada la más importante del sistema en la zona, por su volumen y nivel de producción.Mientras que en la zona del Coco, la 41, Uca y canal de la aduana, también fueron reportadas grandes pérdidas por la falta de agua para irrigar.

Otros parceleros han logrado salvar a media la presente cosecha del cereal, utilizando bombas que funcionan con Diesel, que también aumentado de precio, para poder salvar la producción.

Anoche el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, confirmó que la sequía ha ocasionado la muerte de alrededor de mil 200 vacas.

CAASD hace operativos contra lavaderos

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), acompañada de autoridades de la Alcaldía del Distrito Nacional, realizó un operativo en lavaderos clandestinos e informales, ante la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional. “En virtud de la Ley 498-73 que creó la CAASD, hacemos este operativo junto a la Dirección de Espacios Públicos y estamos clausurando todos los lavaderos informales por la sequía que está afectando al país”, expresó el director de Seguridad de la CAASD, Bolívar Gonell. Manifestó que se han incautado de 25 bombas para lavar vehículos, 50 cubetas, mangueras, aspiradoras, plantas eléctricas y bombas de presión. Durante el operativo, en los lavaderos informales fueron abordados los sectores Los Jardines del Norte, Zona Industrial de Herrera, Mirador Sur, Plan Piloto, Independencia y La Feria.

Opiniones

Cristina Lizardo

Senadora

La senadora por la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, promueve mediante un mensaje masivo, que la ciudadanía haga de buen uso el consumo del agua. El mensaje de la legisladora divulgado por las redes sociales, destaca que en este momento la educación ambiental es una necesidad. “Cada día se expresa como nos afecta el cambio climático, todos podemos ayudar, comencemos hacer un uso responsable del agua, promovamos el cuidado de la tierra, de esa manera podemos garantizar más vida”, manifestó Lizardo, ex-presidenta del Senado. Al mismo tiempo hizo un llamado a la ciudadanía para que entren en contacto con las juntas de vecinos, y que a la vez se pueda concienciar sobre el buen uso del líquido, comenzando por la familia dominicana. El llamado de la miembro del Comité Político del PLD se hace ante la gran escasez por la que atraviesa el país en este momento. “Colaboremos con las autoridades, el agua es vida” adujo.

Guillermo Moreno

Presidenet Alianza País

El presidente de Alianza País manifestó que el gobierno de Danilo Medina no tomó las medidas necesarias para orientar y auxiliar oportunamente a las regiones que hoy padecen los efectos de la sequía, a pesar de ser anunciada por el Ministerio de medio ambiente el año pasado. “La mejor evidencia de que el gobierno no hizo su tarea en la prevención y orientación, es precisamente las devastadoras consecuencias que ha producido en la salud de los pobladores, en la ganadería, la agricultura, entre otros”, sostuvo. Planteó que, ante la dramática situación que atraviesan las provincias de la línea del noroeste y del suroeste, el gobierno central, el Ministerio de agricultura, el Indrhi, Medio ambiente, Salud Pública deberían estar más activos en la labor de ayuda. El aspirante presidencial dijo esperar no estar clamando en el desierto y que los reclamos sean escuchados por el presidente y autoridades competentes.