Pittaluga accionará contra el MP por daños si es excluido

La defensa de Conrado Pittaluga, implicado en el caso Odebrecht, afirmó ayer que demandará al Ministerio Público en caso de que se dicte auto de no ha lugar a favor de éste por los alegados daños y perjuicios ocasionados.



Los abogados indicaron que la responsabilidad del órgano querellante se basa en que no tiene derecho a “acusar de manera falsa” y que en el expediente existen graves errores.

“No hay derecho a que ellos acusen de manera falsa, no hay derecho… no porque no está positivizado, sino porque está positivizado la sanción a hacer eso la sanción, y aquí viene esa situación, nosotros le hemos demostrado al tribunal varias falsedades que pasan del simple error en la acusación del Ministerio Público y que se pueden asimilar sino al error recusable, sino a la malicia, sino a la ignorancia deliberada, se tiene que asimilar al dolo, definitivamente, porque no estamos hablando de que se equivocó de que eso es rojo o es marrón, esa pintura de Oviedo, es algo mucho más complejo aquí, pero algo preocupante es que se equivocaron con decir que Conrado estaba en un sitio cuando no estaba en ese sitio, sabiendo que no estaba en tal sitio”, aseguró el jurista Manuel Rodríguez.

“Errores van más allá”

“Es totalmente normal que aquí acabado esto, con un auto de no ha lugar a su favor sea por nulidad o no de la acusación, venga la demanda contra el Ministerio Público, de responsabilidad ordinaria y que sea condenado”, expresó Rodríguez.

Indicó que los “errores” del Ministerio Público (MP) van más allá de simples cuestiones sino que son mucho más preocupantes.

Durante el último día de defensa del abogado Pittaluga, Rodríguez sostuvo que los análisis financieros que presentó el MP como prueba en contra de su cliente están sesgados, carecen de rigor científico y que en los mismos se incluyeron varias cuentas que no pertenecen a Pittaluga.

Dijo que como método para “abultar”, introdujeron los prestamos como si fueran aumento de patrimonio, y operaciones que correspóndeme al manejo de cuentas Escrow (un sistema de pagos entre dos personas o instituciones en que el dinero queda a cargo de un tercero y solo se libera cuando se cumplen ciertas condiciones).

Ayer, la defensa de Pittaluga concluyó con sus argumentaciones y le solicitó al juez que dicte auto de no ha lugar, el cese de las medidas de coerción, que y que se declare nula la investigación por violación al derecho de defensa.

Dice fondos recibidos fueron para su provecho

Pittaluga, quien es abogado, indicó al asumir su defensa material, que los 6.6 millones de dólares que recibió de Odebrecht como pago por los servicios de asesoría a la compañía fueron lícitos y que fueron utilizados para su provecho y no trasferidos, y que no sirvió como testaferro al también implicado, el exministro Víctor Díaz Rúa, como afirma el MP. Dijo también que el monto recibido fue depositado en varios bancos en bonos a largo plazo.