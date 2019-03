Agendas extraviadas

Danilo va hoy a hablar con Donald Trump. Pero sospecho que las agendas están extraviadas. El anfitrión convoca para bajar línea sobre dos puntos: Venezuela y China. Pero todo lo que diga ese señor a Danilo le entrará por un oído y le saldrá por el otro (total, él ya está más que alineado, por lo menos contra Maduro), porque él va a otra cosa: Lograr que Trump apoye su reelección. Y, a cambio de eso, lo que quiera… (Y es posible que, como quien no quiere la cosa, Danilo le deje caer en plantilla de media a Trump, por si no se ha dado cuenta, que Leonel Fernández no está claro, pues nunca ha dicho nada de Maduro).