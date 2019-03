Filial panameña de Grupo Popular publica libro sobre Canal de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá. – Popular Bank Ltd,, filial bancaria del Grupo Popular que opera con licencia internacional desde Panamá, conmemoró sus 35 años de vida institucional con la puesta en circulación de la obra “El Canal de Panamá. El triunfo de la innovación constante”, una publicación autoría del destacado diplomático, geógrafo e historiador panameño doctor Omar Jaén Suárez.

A través de sus páginas, el libro, concebido como una edición de lujo ilustrada con más de 400 fotografías, resalta el valor histórico para el auge del libre comercio y el carácter innovador que siempre ha acompañado a esta imponente obra de ingeniería civil en sus distintas etapas.

Con la publicación, la filial del Grupo Popular en Panamá rinde tributo al pueblo panameño y a sus autoridades políticas y financieras por la excelente acogida que han brindado a sus operaciones durante su trayectoria de tres décadas y media en aquel país.

Popular Bank Ltd. trabaja bajo una licencia bancaria internacional de la Superintendencia de Bancos de Panamá, la cual autoriza al banco a realizar operaciones bancarias fuera del territorio panameño desde una oficina ubicada en Panamá.

Puesta en circulación

La presentación de la obra fue realizada por el señor Eloy Alfaro de Alba, exmiembro de la Junta Directiva de la Administración del Canal de Panamá y exembajador de Panamá en Washington, quien resaltó su valor para comprender los aportes de esta infraestructura al comercio entre naciones, especialmente luego de la remodelación y ampliación del Canal.

Por su parte, el autor del libro, Omar Jaén Suárez, quien cuenta con una vasta experiencia académica en asuntos relacionados con el Canal, agradeció al Grupo Popular y a sus ejecutivos por esta bella publicación, impresa en la ciudad de Verona (Italia), así como al equipo de colaboradores que participó en el proyecto, tanto dominicanos como panameños.

En nombre de la organización financiera, el presidente de la Junta Directiva de Popular Bank Ltd, señor Luis E. Espínola, expresó: “Esperamos que reciban con agrado el aporte bibliográfico que Popular Bank Ltd. les entrega, que no es más que un tributo a la relación que nos une a su país, como entidad financiera privada, desde hace 35 años”.



Cóctel institucional

El acto de puesta en circulación tuvo lugar en el marco del cóctel de aniversario de Popular Bank Ltd., realizado en los salones del hotel JW Marriot de la capital panameña y a él asistieron alrededor de 200 personalidades de la vida pública nacional, destacando miembros del gobierno, autoridades del Canal de Panamá y de la Superintendencia de Bancos, así como representantes diplomáticos acreditados en el país y figuras de la vida empresarial, artística e intelectual de Panamá.

Por parte del Grupo Popular, acudió una representación de ejecutivos de la organización financiera dominicana, entre ellos, los señores Christopher Paniagua, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales; Arturo Grullón Finet, vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales; José A. Segovia, gerente general de Popular Bank Ltd.; Néstor Moreno, miembro de la Junta Directiva de Popular Bank Ltd.; José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones; y Mariel Bera, vicepresidente de Área de Relaciones Públicas.