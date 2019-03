Navarro responde a cuestionamientos de su gestión en Educación

Se muestra sorprendido de que las críticas provengan de un funcionario de su propio partido y facción política

El exministro de Educación, Andrés Navarro, defendió ayer cada una de las medidas tomadas durante su paso por la cartera educativa y la transparencia, con la que asegura, manejó los recursos del Estado.

Aunque reconoció el derecho de los distintos sectores a cuestionar su gestión, el también aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cree que los mismos deben hacerse sobre la base de evidencias, razón por la que solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas a fin de hacer constar la manera pulcra con la que dice, manejó los fondos públicos.

Sin embargo, Navarro no esconde su asombro por el hecho de que las denuncias de irregularidades provinieran de su propio partido, en la voz de su sucesor, Antonio Peña Mirabal, algo que dice, no tiene precedentes en la historia del Estado dominicano.

“Les confieso que no le encuentro lógica ni sentido a tantos ataques personales hacia mí, y he visto que la ciudadanía, todo el que se me acerca, se siente desconcertado, porque no entienden por qué tanta saña contra una persona. El manejo que he hecho en todas las posiciones que he ocupado en el Estado ha sido un manejo totalmente transparente”, subrayó el ex funcionario, al ser entrevistado por el director de elCaribe, Osvaldo Santana, el subdirector, Héctor Linares y el jefe de Redacción de Apertura, Héctor Marte.

Insistió en que no es habitual que un funcionario entrante de un mismo Gobierno se dedique a denostar al funcionario saliente. “Esto no lo recuerdo y lamento mucho que esto esté pasando porque no es una práctica propia de ningún partido, y mucho menos del PLD. No entiendo a qué razón se debe esto, cualquier cuestionamiento a la gestión que presidí, hay derecho a hacerlo, pero debe estar basado en evidencias, en auditorías”.

Sostuvo que bajo ninguna circunstancia se arrepiente de haber dado el salto político electoral y que estaba muy consciente de que se expondría a ataques por parte de adversarios y enemigos que incluso desconocía. “Estamos hablando de administrar el país, de enfrentar una enorme cantidad de aspiraciones, intereses, que de alguna manera se pueden ver amenazados con la irrupción de un perfil como el de Andrés Navarro”.

Sostuvo que en política hay que estar dispuesto a tener grandes satisfacciones, pero también grandes decepciones, “a tener apoyo, pero también a recibir golpes y por eso, esto yo lo veo como algo normal. Es sorprendente que haya pasado en esa circunstancia, porque yo no creo que en la historia del Estado dominicano se haya dado algo como esto, pero para eso también estoy preparado y no me siento con menos entusiasmo. Al contrario, eso me anima mucho más”.

Dijo que al renunciar del Ministerio de Educación la concurrencia a sus actividades proselitistas se ha multiplicado, lo que le llena de satisfacción, “porque ya queda evidenciado que hay una apuesta de muchos sectores, dentro y fuera del PLD, que están esperando que un perfil como el de Andrés Navarro pueda ser la candidatura que presente el PLD al país”.

Defiende los nombramientos de profesores por contrato

El también miembro del Comité Central del partido oficialista defendió la contratación de más de 7 mil maestros y estudiantes de término de educación grado a grado, alegando que es una práctica reiterada que continuará de manera inevitable en el Ministerio de Educación, hasta que se universalice la Jornada Escolar Extendida y finalice el programa de edificaciones escolares.

Dijo que aunque durante su gestión organizó un concurso en el año 2016, en el caso específico del año 2018 decidió no realizarlo para dar prioridad a dos procesos que no podían ejecutarse de forma paralela, como fue la evaluación de desempeño docente, que no se realizaba desde hacía casi diez años, y el concurso para la elección de directores distritales y regionales.

Sostuvo que cubrir todas las vacantes mediante concurso es prácticamente imposible, ya que mientras hay distritos educativos donde hay una sobrepoblación de docentes, en otros, las plazas quedan desiertas y deben ser cubiertas con docentes por contrato para poder iniciar el año escolar.

Dijo que al renunciar del Ministerio, a mediados de febrero pasado, dejó prácticamente listo los términos del próximo concurso de oposición y que si por alguna razón éste no se convocara en el mes de abril, será necesario volver a contratar igual o mayor cantidad de docentes para el próximo año escolar 2019-2020.

“Si se lanza el concurso en marzo, van a entrar a la base de elegibles equis cantidad de maestros que aprueben, pero resulta que en algunos distritos tendrán sobrepoblación en la base, muchos se quedarán porque no hay vacantes, pero habrá otros distritos donde no aprobará la cantidad suficiente y será necesario contratar nuevos maestros por un año, de forma que esto no es una irregularidad, tiene su explicación en base a los procedimientos. Lo preocupante es que se ha planteado públicamente como un hecho irregular”, explicó.

Nómina administrativa seguirá creciendo

Navarro aseguró que las personas que han sido canceladas en el último mes en la actual gestión estaban cumpliendo sus funciones, lo cual es fácilmente demostrable. En el caso específico de las cuatro personas nombradas en la gobernación de la sede del Ministerio, explicó que a su llegada a la institución encontró una dependencia poco efectiva, sin estructura institucional, por lo que procedió a crear una unidad que se dedicara a las reparaciones de la sede y el resto de edificios administrativos ubicados en otras zonas de la ciudad, así como una área de conserjería para gestionar a todo el personal de limpieza.

“La gobernación se estructuró con la gobernadora, a la cual mantuve, la que encontré. Yo gente que estuviera trabajando en el Ministerio, gente que yo no toqué, y que se mantienen ahora, incluyendo a la directora de Recursos Humanos, que es la que misma que yo encontré (…) Parece ser que a él (Peña Mirabal) le dijeron, que es lo que yo interpreto, que esas eran otras gobernaciones que yo había creado”, explicó.

Dijo que el crecimiento de la nómina administrativa se corresponde con la cantidad de nuevas escuelas que se inauguran cada semana, razón por la que el Ministerio es una de las pocas instituciones del Estado cuya nómina crece todos los meses.

“Esa nómina estuvo creciendo todos los meses en mi periodo por el crecimiento de las escuelas y seguirá creciendo, no hay forma de detenerla, porque usted no puede poner en funcionamiento una escuela sin nombrarle nuevo personal, especialmente administrativo”, dijo.

Afirmó que durante su gestión comenzó a sanear la nómina administrativa en los más de siete mil centros educativos, proceso que reconoce, le generó conflictos. “Lo interesante sería que esa acusación que él hace, se verificara en qué años entraron esas personas que él dice que no están trabajando en el Ministerio, porque yo fui saneando en muchos sitios, y siempre reconocí que ese saneamiento no había terminado. Le corresponde a él seguir saneando”, subrayó.

Más de 200 escuelas detenidas se debe a problemas legales

Sostuvo que de los 1,900 contratos para la construcción de escuelas otorgados desde el 2013 a la fecha, poco más de 200 tuvieron problemas legales con contratistas a los que se le pagaron cubicaciones y no cumplieron lo acordado. “Ese 10% es un volumen relativamente moderado, de esos 200 casos, una gran parte lo sometimos a legal y de los que sometimos, logramos eliminar los contratos y dárselos al ganador del segundo lugar”.

En ese sentido, dijo que a su llegada al Ministerio encontró 180 escuelas detenidas y con problemas, cifra que logró reducir a 120.

“Yo espero que el presente ministro en materia legal pueda seguir resolviendo y que antes que termine este periodo del presidente Danilo Medina se haya resuelto todo y esas escuelas se hayan ejecutado”, subrayó el ex ministro de Educación y aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Cree no debe censurarse cambio a la Constitución

Navarro aprovechó su visita a elCaribe para criticar los pronunciamientos del ex presidente Leonel Fernández en contra de la posibilidad de repostulación del presidente Danilo Medina. “La Constitución es un contrato político que tiene mecanismos a través de los cuales puede ser modificada, legal y legítimamente. No le corresponde al presidente Fernández criticar los cambios a la Constitución porque todo el país ha sabido que él ha sido también promotor de cambios de la Constitución para beneficio propio”. Dijo que si hoy Fernández aspira a la Presidencia es porque auspició una modificación que le permitió habilitarse. “Les digo, no importa si yo hago un cambio a la Constitución en términos amplios o específicos, siempre y cuando el cambio que haga, lo haga sobre la base de los procedimientos que ella misma establece. A mí me preocupa que haya personas que estén argumentando que cambiar la Constitución es violentarla.

Cambiarla si se hace con los procedimientos que ella misma establece es válido”. Dijo que como político siempre estará abierto a la posibilidad de modificar y adecuar la Carta Magna, apegado a los mecanismos que ella establece. “En términos generales la posibilidad de cambiar la Constitución no debe ser en ningún caso censurado”.Andrés Navarro dijo que en el caso concreto del presidente Danilo Medina esperará a que éste se pronuncie para posteriormente fijar su posición al respecto.

Dice encabeza el relevo confiable en el PLD

Con relación a su proyecto presidencial, Navarro dijo que ya culminó el tercer recorrido por todo el territorio nacional consultando el sentir de diversos sectores académicos, sociales, religiosos y empresariales, con la idea de presentar un proyecto de nación basado, no solo en un cambio generacional, sino también sobre nuevas propuestas. Sostuvo que el ambiente de tensión que vive el PLD de cara a las primarias internas, revela que existen condiciones favorables para que surja un relevo confiable a través de una figura que ha dedicado tiempo y energías al partido y que ha estado muy vinculado a la sociedad civil, a los sectores religiosos y académicos. “Por eso es que estoy presentándome ante las bases del PLD como aspirante e la presidencia”. Dijo que su propuesta de nación está compuesta por cuatro pilares que inician con una reforma institucional del Estado, la participación ciudadana, la justicia social y el desarrollo territorial.