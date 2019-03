Productor de cine dominicano se destaca en la Gran Manzana 

El productor dominicano Eduardo Luna pone sus pies en el mundo del cine en la cuidad de Nueva York con producciones que no solo se presentan en las pantallas norteamericanas, sino también latinas.

Luna quien fue motivado por Víctor Sánchez para verse inmerso en varios proyectos como: documentales y cortometrajes. Con los mismos fue nominado a Tribeca Film Festival en el año 2011 de igual forma en Cannes Film Festival, Toronto Film Festival y en London y Chicago, donde mostró todo su talento por la calidad en la producción cinematográfica para ir ganando espacio en el área del cine con un estilo único.

Este joven en 2011 también fue nominado en la categoría “Our City Mystoty”, inspirado en historias impactantes para la comunidad, donde se encontraba un joven que sufría de diabetes y la misma relataba cómo salir de tal enfermedad.

Para el año 2012 se adueñó de los festivales “Undocumented y Unafraid” en la misma categoría en el festival de Tribeca Film.

En 2015 produjo el film “Trabajo” dirigido por Kase Peña con la actuación de la actriz Laura Gómez de la serie de Netflix Orange is the new Black y el actor Mateo Gómez que participa en la película, la cual protagonizada por el primerísimo actor Robert De Niro y la estadounidense Jennifer Lowrence y en esta el joven dominicano mostró sus dotes como actor. Con este película llego a Cannes, HBO y HBO Latino para mostrarla en todas sus plataformas.

Luna no sólo se ha destacado como productor de cine, sino también en producir vídeos clip y musicales, teniendo como director de fotografía al fotógrafo Eddy Marrero, ambos produjeron varios vídeos entre ellos, “Smoke” de 50 Cents ft. Trey Sangz, Ricky Ross y “What a Shame” ft. French Montana con la dirección de Eif Rivera.

En el 2018 fue nominado en Black and Latino Film Awards como mejor productor de película junto a Industry Creators en el cual compitió con Chadwick Boseman y luego fue seleccionado entre los mío mejores actores del mundo por la asociación de productores de Estados Unidos en la conference realizada ese mismo año en Paramout Pictures.

En este 2019 Eduardo Luna tiene en carpeta llevar el cine no sólo a las pantallas americanas sino a otros continentes del mundo para enarbolar la bandera dominicana en territorios donde otros grandes proyectos han llegado con la calidad y el talento que lo caracteriza.

También este mismo año estrenó “the Unknow Case” una web la cual produjo acompañado de un elenco internacional que se ha vuelto Tendencia en la gran manzana y otros proyectos de alto nivel y colaboraciones con el cine latino, dominicano y venezolano como el “Fantasma de mi Novia” con Carmen Villalobos y el actor cubano William Levy.

A la fecha se encuentra inmerso en el desarrollo de la serie “Cyanide” , “La Calle” y la película “Brother with Vengeance”, con estas Eduardo piensa prender las calles no sólo en Estados Unidos, Europa y República Dominicana.