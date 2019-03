AHSD promueve a Santo Domingo, destino turístico-cultural y de capacitación

Punta Cana.- La Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), anunció nuevos elementos de la Ciudad de Santo Domingo como encantos turísticos, históricos y culturales, valorando su comportamiento como escenario para reuniones de negocios, conferencias y congresos, que incitan al turista explorador recorrer y avistar las primicias del Nuevo Mundo; América.

Los datos fueron suministrados por el presidente de la AHSD, Roberto Henríquez, quien informó que el proyecto de restauración y embellecimiento de la urbe intramuros (Ciudad Colonial), como puntal del casco antiguo citadino, continua su segunda fase, y aseguró que ha sido iniciativa del alcalde de Santo Domingo, David Collado, transformar la emblemática metrópolis que entre su mampostería, calles coloniales y exquisita arquitectura colombina; combina magia y exclusivos llamativos por descubrir.

“Santo Domingo, República Dominicana, lo tiene todo. Pienso que recuperar el Malecón SDQ y la Ciudad Colonial, es solo el comienzo de una época para nosotros, recordando que el Ministerio de Turismo (MITUR), se ha enfocado muchísimo en desarrollar el turismo cultural aquí”, alentó Henríquez, reafirmando el compromiso sostenido entre MITUR y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), invirtiendo en remozar las calles, colocar la iluminación, soterrar el alambrado eléctrico y garantizar la seguridad del centro histórico.

Para el total despegue del sistema hotelero de Santo Domingo, los directivos señalaron que solo falta “tiempo”, por ser áreas puestas en valor y reactivar su promoción enfocados en la zona cultural-turístico poseyendo la primera universidad, el primer hospital, la primera catedral y primera calle, “y es la parte del turismo de cultura que tenemos que promover y que nuestros turistas se enteren que existe, más que un referente de sol y playa”.

De inmediato, sobre las inversiones públicas, garantizó que Santo Domingo, ha tenido un crecimiento económico notable y sostenible con base en la actividad turística de la ciudad, impactando positivamente a todos los sectores productivos nacionales, como prueba, es la entrada de prestigiosas marcas hoteleras e inauguración de hoteles en los últimos años, como Marriot, de México.

La gastronomía turística en Santo Domingo

La gastronomía es un eje fundamental como atrayente típico, anzuelo al paladar y espejo de la dominicanidad, legada del ancestro mestizo, que aportó sabor, color y creatividad de los platos resultado de la inventiva para satisfacer el renglón nutrición y alimentos de los bisabuelos, abuelos, padres y antepasados, interesante e importante como identidad mundial, “poseemos plazas comerciales, excelentes restaurantes, historia y la podemos ofrecer en ellos”.

El apasionado del turismo exaltó que la apuesta culinaria de la ciudad incorpora la calidad, variedad y la cocina moderna, “el movimiento económico en la ciudad, ha generado un creciente número de eventos valiéndole el título de: “Capital Gastronómica del Caribe”, por tercer año consecutivo.

Moda y turismo de arte

Dentro del marco de la vigésima Feria Annual Exchange DATE 2019, en Punta Cana, la AHSD, explicó que las expresiones artística y culturales son vitales para la promoción del turismo y atracción por la moda turística, donde organizadores de Fashion Week Dominicana Moda visitaron las próximas instalaciones del anfiteatro colonial, dando el visto de excelencia para realizar desfiles de moda.

“Acordamos que el primero será una exhibición con modelos internacionales en trajes de baños asociados con la AHSD y los Hoteles del Malecón”, reiterando que el Malecón de Santo Domingo es el escenario ideal para celebrar su tradicional Carnaval coordinado por el Ministerio de Cultura. Mientras que la directiva hotelera de Santo Domingo fue cuestionada sobre la implementación de estrategias para captar vacacionistas aquí.

Añadió que los dominicanos necesitan un centro de convenciones en la capital para atraer más turistas y en ese sentido, se hace una gran inversión desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional y Turismo”, refiriéndose que parte esencial de la estrategia turística capitalina es la captación de visitantes MICE; reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, donde próximamente se celebrará la 2da. Edición de SDQ Santo Domingo MICE, del 7 al 9 de octubre en el Hotel Renaissance Jaragua y Casino, de la cadena Marriott.

Trafico de turistas y tasa ocupacional hotelera

Valorando la llegada de turistas por medio de vuelos que aterrizan directamente en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), como parte de los desafíos, “no tenemos forma para controlar ni medir a dónde se dirigen nuestros pasajeros en toda la geografía dominicana. El tráfico es libre para llegar por cualquier aeropuerto y desplazarse en cualquier destino del país”, sostuvo la directora general de Asociación de Aerolíneas Dominicanas (AERODOM), Mónika Infante.

Motivada, la también presidente del Clúster Turístico de Santo Domingo, animó que la tasa de ocupación de los hoteles se incrementó paralelamente al tráfico de la ciudad, a pesar de que cada hotel se comporta distinto y todavía no es medible en porcentaje, “el tráfico de la ciudad no es totalmente de turismo, también llegan familiares, visitantes que conforman la diáspora y se quedan en Santo Domingo, estos no se reflejan en los hoteles”, admitió Infante.

Ponderación del Malecón Santo Domingo

Reconocido como ferviente defensor del rompeolas (Malecón), Henríquez, enunció que en su segunda etapa, el Malecón incluye el control de velocidad de los vehículos, la eliminación de transporte de carga o pesado, la señalización con base en los semáforos, una mayor ciclovía y ligereza de los pilotillos, iluminar todo el océano del Mar Caribe, pudiéndose apreciar desde las alturas hoteleras.

A propósito de la remodelación del Malecón de Santo Domingo, el presidente de la AHSD, recalcó que la alcaldía metropolitana devolvió un brillante con valor de dos millones y medio de dólares, contribuyendo a la inversión en la oferta turística, enorgulleciendo a los dominicanos por recuperar y adecuar el céntrico espacio de entretenimiento y turismo de República Dominicana.

“El dominicano vivía de espaldas al Malecón, y hoy, su recuperación nos lleva a vivir de frente. Esta visión del alcalde es muy importante, creando los icónicos como SDQ Malecón porque los turistas están cansados de la misma foto y, a través de los medios masivos y las redes sociales suben fotografías y dicen su ubicación”, auguró el directivo turístico, entendiendo que es un recurso comunicativo y tecnológico potable para promover el destino Santo Domingo.

Con una plataforma mirador, puntos de recreación con hamacas y columpios, áreas de estacionamientos, espacios para personas discapacitadas y luces Led, los visitantes nacionales y turistas internacionales podrán disfrutar de ciclovía, un anfiteatro próximamente a construirse frente a la Plaza Fray Antón de Montesinos; transformando la fachada marítima de la ciudad, convirtiéndolo en un espacio encantador, moderno y funcional.

Desafíos y mejoras del turismo en Santo Domingo

Amelia Molina, directora de Congresos e Incentivos del MITUR, sostuvo que, “siempre encontraremos formas de mejorar y Santo Domingo está preparándose y pasando por un proceso de mejoramiento de infraestructuras, la joya de la Ciudad Colonial para empezar una promoción más atractiva; estamos en el momento más sobresaliente para promover la ciudad”.

Molina explicó que tanto las instalaciones como el personal colaborador hotelero están listo para recibir a grupos de profesionales participantes dentro del turismo (MICE): reuniones, incentivos, congresos y exposiciones; por sus siglas en inglés, “es una vitrina para mostrar las ofertas de Santo Domingo.

Para la AHSD, el turismo en la capital del país, vive un extraordinario instante de proyección y que puesto en valor, resaltará las costumbres del pueblo dominicano, elevará su acervo cultural y movilizará un desplazamiento de turistas de negocios, capacitación o vacaciones siendo oportuno para ofértales como menú exquisito la idiosincrasia histórica de Quisqueya La Bella; expresó en la vigésima Feria Dominican Annual Tourism Exchange, DATE 2019, celebrada en Blue Mall, Punta Cana, La Altagracia.