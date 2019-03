Más sobre el sargazo en el Caribe

Alejandro (Alex) Zozaya es uno de los más exitosos de la nueva generación de hoteleros forjados al calor del crecimiento de la industria turística en nuestra región en la década de los años 80 y los 90. Su experiencia en el turismo en el Caribe, las dimensiones del grupo que dirige, AM Resorts, y su buen hábito de llamar las cosas por su nombre, le dan valor a sus observaciones y opiniones sobre los temas de este sector.

Recientemente citó la presencia del sargazo en las playas del Caribe mejicano como una de las amenazas más importantes para el turismo, un tema que preocupa a toda la región.

Comparto su preocupación por la situación que crea este visitante indeseable a nuestras playas. Ya hemos visto en el pasado reciente su nefasto impacto. Pedí a Alex que ampliara el comentario que hizo a una publicación, y a continuación reproduzco sus palabras:

“Sobre el sargazo te menciono que es claramente una amenaza para el éxito del nuestro “producto” que es el turismo”.

“No solo molesta la experiencia de los turistas no permitiéndoles estar ni en la playa, ni meterse al mar, sino que hasta en las piscinas, restaurantes etc. no se puede estar bien por el fuerte olor que el sargazo emite cuando se seca”.

“El turismo busca otros destinos para vacacionar en el momento que experimenta o se entera de la presencia del sargazo. Tiene una consecuencia directa en la disminución del número de turistas y en la satisfacción de la experiencia de los que siguen visitándonos”.

“Además el arribo de Sargazo es un problema medioambiental porque aunque es “ la madre naturaleza “, estos problemas ocasionados por el calentamiento global y por el incremento en el uso de pesticidas son consecuencia de la actividad humana que cuando se realiza sin consciencia, genera fenómenos negativos como el arribo del sargazo a nuestras costas. Es responsabilidad de los humanos hacer algo contundente para mitigar estos efectos”.

“El sargazo en estas cantidades también tiene un efecto negativo en la anidación de la tortuga y en el comportamiento de las aves”.

“Para combatir el sargazo se han buscado muchas alternativas, parece que lo más viable es recogerlo en barcazas en el mar antes de que llegue a las costas. Esta es una iniciativa que ya se ha iniciado en Cancún/Riviera Maya”.

“Además se debe de reforzar la recolección la cual se hace imposible hacerla a mano, así que el uso de tractores es indispensable”. “También de exploran alternativas para el uso del sargazo en la producción de materiales de construcción y hasta para propósitos medicinales. La verdadera solución la encontraremos cuando de manera preventiva apliquemos las precauciones en todo lo que contribuya al calentamiento global y uso de pesticidas (en zonas cercanas a los ríos) pero sobre todo cuando el Sargazo como materia prima se utilice para fines de lucro. Una vez que se descubra como ganar dinero con esta materia prima, surgirán empresas que se ocuparán de la recolección del sargazo y sin ningún costo para el Estado. Esperamos una combinación de creatividad y ciencia para que esto suceda muy pronto”.

Sé que algunos hoteleros en Punta Cana están tomando medidas, comprando equipos y probando algunas opciones, pero sigo preocupado. Lo que se espera -quiera Dios que las proyecciones estén equivocadas- que este año crezca la llegada de sargazo.