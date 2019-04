Bethania de la Cruz habla con elCaribe sobre lo que significa jugar con el Mirador, que está cerca de lograr el título en la LVS

Muchas son las razones por la que Bethania de la Cruz tomó la decisión de participar en el torneo de la Liga de Voleibol Superior (LVS) con el equipo de Mirador.

Tras no accionar en la primera versión de la justa femenina, Bethania llega con su experiencia profesional para transmitírsela al talento joven que integra su equipo, que esta noche podría coronarse si vence al combinado de las Caribeñas.

También lo hace por cumplir con los fanáticos que el año pasado la extrañaron en la cancha.

“Aquí estamos”, expresó De la Cruz a elCaribe después de concluidas una jornada de práctica con la selección nacional. “En lo personal quería jugar. Era una deuda que tenía con la fanaticada. Fue una meta que me propuse. Hasta el momento he disfrutado del juego”, agregó.

Indicó que la decisión de jugar en el país se concretizó tras su participación en la liga de Indonesia de donde viene de accionar como refuerzo con el equipo Jakarta Pertamina Energi, que concluyó en segundo lugar en la final.

“Las chicas querían que jugara con ellas. Me ha gustado y han dado lo mejor y me han hecho también dar lo mejor y me han contagiado con su alegría, así como de sus deseos de mejorar”, indicó la capitana de las “Reinas del Caribe”.

En los primeros dos partidos de la final, De la Cruz ha sido clave para que Mirador tome control de la serie, con 24 y 27 puntos, respectivamente.

“Este equipo se menospreciaba por la juventud, por la inexperiencia, se puede decir, pero son muchachas que han entrenado juntas todo el año. Por sus categorías también han participado juntas en torneos. Eso ha sido clave para que haya compenetración”, indicó la estelar jugadora.

“Cuando llegué tuve que adaptarme a ellas y pienso que lo he hecho bien hasta el momento. Ver esas muchachas desarrollarse en la cancha y cómo el público las recibe, no solo del Mirador, sino de los demás equipos junto a mis demás compañeras de la selección, es grandioso”, agregó.

Compromisos con la selección

Concluido el torneo de la LVS, Bethania se integrará de lleno a las prácticas de la selección, que tiene dos fuertes compromisos en los próximos meses. El primero es el torneo de Liga de Naciones, que se celebrarán del 4 de mayo al 7 de julio en Brasil, Italia, Tailandia, Alemania y Corea. Luego viajarán a Lima, Perú, donde estarán participando en los Juegos Panamericanos.

“Este es un torneo (Juegos Panamericanos) muy importante para el país y obviamente para nosotras como disciplina de voleibol.

Vamos con todas las energías positivas para traer buenos resultados al país”, manifestó la veterana jugadora.

A este calendario de compromisos se suma el Campeonato Continental Norceca Femenino 2019, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta justa se desarrollará del 6 al 14 de octubre próximo en San Juan, Puerto Rico.l