Maimón inicia paro por 48 horas por carretera

Puerto Plata.- Las organizaciones del distrito municipal de Maimón iniciaron un paro por 48 horas en demanda de obras, incluyendo la terminación de los trabajos de la carretera Navarrete-Puerto Plata.

La convocatoria es realizada por la Federación de Transportistas de la provincia Puerto Plata (FETRAPP), además de los comerciantes, directivos de iglesias, juntas de vecinos y clubes deportivos.

Los manifestantes alegan que se sienten burlados por las autoridades gubernamentales ante el incumplimiento de dichas obras.

Las actividades comerciales, educativas y del transporte en Maimón, serán paralizadas este lunes 8 y el martes 9, en demanda de la terminación del puente Los Caños y la dilatada reconstrucción de la carretera Puerto Plata-Navarrete.

“No más polvo sobre los alimentos, no más enfermedades, no más accidentes, no más muertes, ésta es una lucha por la vida y las autoridades tienen que cumplir con nuestros reclamos”, así expresan los manifestantes.

La dirigente comunitaria Damaris Clark dijo que los habitantes de Maimón han sido burlados de forma reiterada por las autoridades con relación a la terminación de la pasarela.