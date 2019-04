Temístocles Montás: “Danilo declinó a favor de Leonel en 1994 y 1996”

Santo Domingo. RD. El Pre Candidato Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ing. Juan Temístocles Montás, recordó que el hoy Presidente Danilo Medina, declinó ser Candidato en 1994 y en 1996 a favor del Ex Presidente Leonel Fernández.

Entrevistado en el programa de televisión “Víctor en vivo” que produce el Comunicador Víctor Gómez Casanova, el también fundador del PLD expresó: “En 1994 Danilo fue tremendamente noble y desprendido porque se le estaba proponiendo a él como compañero de boleta del Profesor Juan Bosch para ser el Candidato Vice Presidencial y Danilo me llamó y me dijo que no debía ser él, que debía ser Leonel”.

El exministro de Economía también agregó: “En 1995, Danilo era Presidente de la Cámara de Diputados y era el Miembro del Comité Político del PLD que más contacto tenía con los dirigentes de la estructura del Partido y era la figura joven más conocida ante la sociedad y con buenas relaciones con el Presidente Joaquín Balaguer y el PRSC y cuando se le propuso para que aspirase a la Candidatura Presidencial, volvió a declinar y nos dijo que el Candidato tenía que ser Leonel Fernández.”

Consultado sobre la situación actual de confrontación por la que atraviesa el PLD, el Ing. Montás responsabilizó al Ex Presidente Leonel Fernández por su ambición de querer volver a ser Presidente por un cuarto período.

“Ese deseo de Leonel querer volver, le cierra la puerta a otros compañeros que tienen tanto o más derecho que él a tener aspiraciones dentro del Partido” dijo Montás.

Señaló además que la aspiración del Ex Presidente Leonel Fernández “ha sido el elemento que ha alentado los movimientos de apoyo para la reelección del compañero Presidente Danilo Medina”.

Sobre las recientes declaraciones de la Vice Presidenta de la República, Dra. Margarita Cedeño de Fernández, dijo “cuando a mí me lo preguntan, yo digo que el problema de Margarita no es que haya limitación dentro del PLD, el problema de ella es su esposo”.

Sobre el devenir de la situación a lo interno de su Partido dijo ser partidario de que el Presidente Danilo Medina y el Ex Presidente Leonel Fernández se pongan de acuerdo en no aspirar y que busquen un Candidato de consenso de acuerdo al apoyo de la sociedad y de la militancia del PLD, pero señaló que si el Ex Presidente Fernández insiste en mantener sus aspiraciones, “eso apuntaría a la reelección del Presidente Danilo Medina.”