Jhonatan Liriano se compromete por escrito a no robar, mentir ni traicionar al pueblo desde el Congreso

El activista y aspirante a servidor público por la circunscripción 3 de la provincia Santo Domingo, Jhonatan Liriano, suscribió este domingo el documento ético del movimiento Bien Común, mediante el cual se comprometió a no robar, a no mentir y a no atentar contra los intereses colectivos de la ciudadanía desde la Cámara de Diputados.

En presencia de familiares, amigos, vecinos y residentes de San Isidro, Boca Chica, Guerra y varias comunidades de Santo Domingo Este, Liriano firmó el documento en el que también se compromete a apoyar y promover la investigación penal de todos los funcionarios y dirigentes políticos envueltos en casos de corrupción; rechazar, denunciar y renunciar por escrito a cualquier tipo de privilegio, ventaja o beneficio como el cofrecito, el barrilito, pensiones ilegítimas, gastos de representación no justificados, entre otros; y a firmar por adelantado un documento de renuncia al puesto de elección popular en caso llegar a ser sometido en segunda instancia judicial por casos de corrupción, asociación de malhechores, violencia de género u otro atentado contra la dignidad humana.

“Por escrito y ante mi familia y la gente de mi comunidad, juro que como servidor público no robaré, no mentiré y no traicionaré la confianza del pueblo dominicano. Invito a los ciudadanos y ciudadanas a exigir el mismo compromiso a todos los candidatos, porque al fin y al cabo un diputado, un senador y el mismo presidente de la República no son ni pueden ser otra cosa que empleados de la ciudadanía”, declaró Liriano, quien tiene el interés de contribuir al desarrollo de una práctica política diferente, basada en principios, propuestas y compromisos al servicio del bien común.

Jhonatan Liriano y su equipo de trabajo también se comprometieron a publicar en Internet una declaración jurada de bienes antes de iniciar formalmente la campaña electoral y después del primer año de servicios en caso de ser electo. De igual forma el periodista y dirigente social publicará en su plataforma digital y en las redes sociales de Bien Común los ingresos y egresos mensuales de la campaña.

El anuncio de Liriano es parte de las líneas de trabajo de Bien Común, una iniciativa creada para construir propuestas, promover nuevos liderazgos y contribuir a sumar fuerzas transformadoras para sacar al PLD del poder en el 2020.

En estos momentos cada integrante del colectivo se encuentra preparando propuestas de políticas públicas nacionales y locales para ser presentadas en el período de campaña.