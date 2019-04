Leonel dice que no guarda resentimiento

Leonel Fernández expresó a sus adversarios del PLD que no guarda resentimiento por la campaña que afirma se hizo en su contra desde el 2012 y que, por el contrario, está agradecido porque le sirvió para un nuevo aprendizaje.



Agregó que le disgusta tener que dirigir grupos y facciones dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)D, pero que lo ha hecho porque no le dejaron otro camino. “Agradezco que me hayan dado la oportunidad de aprender una nueva lección de la política y de la vida, y por tanto, no hay resentimiento con nadie, no hay amargura, lo que hay es agradecimiento por haberme enseñado, pero advierto que la lección se ha aprendido”.

“Cuando salgo del gobierno se inicia una campaña de demeritar todo cuanto habíamos hecho, hubo un plan destinado a hacernos desaparecer del escenario político nacional, pero resulta que después de tres períodos de gobierno democráticamente, y con un legado material a todo lo largo y ancho del territorio, eso no puede desaparecer…”.