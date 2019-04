Deliciosa oferta gastronómica en el hotel “La Saladilla Beach Club”

Este hotel ubicado en la provincia de Barahona ofrece una gran variedad de comida nacional e internacional.

Barahona es una provincia costera en cuya gastronomía predominan los mariscos. Precisamente, en el hotel “La Saladilla Beach Club”, el menú que pueden degustar sus huéspedes en una 95 por ciento está elaborado con estas delicias del mar.

Oscar Eduardo Peña –conocido como el chef Saka-, responsable de la exquisita gastronomía que se degusta en este hotel aseguró que “aquí me dan la oportunidad de innovar e integrar nuevos platos a la carta que ya tenemos”.

“Yo me identifico por hacer una cocina improvisada. Cuando estoy elaborando un plato me gusta innovar con los ingredientes que tengo a mano. También, me gusta cocinar con los productos locales porque de esa manera hacemos nuestro aporte a los habitantes de la provincia”, expresó el chef Saka.

En ese sentido, Emilio de Luis, gerente general de La Saladilla indicó que este desde hace varios meses el hotel tiene su propio huerto en el que actualmente están cosechando sukini, rábano, lechuga, tomate de Saragoza, pepino, cebolla dulce, plátanos pitis, guineos manzanas, berenjena, perejil, auyama y calabacín.

“Con estos productos garantizamos que nuestra comida sea sana y que le aporte nutrientes a nuestros huéspedes”, agregó Emilio de Luis.

Menú

Algunos de los platos que ofrece este hotel y que son preferidos por los huéspedes son los camarones, mero al estilo del chef, salmón, pulpo, salpicón de mariscos, ribbs al horno, filete de res, rueda de dorado.

También ofrece chofán de carne y maricos, chillo, lomo de cerdo con miel y aceite balsámico, filete de cerdo y pechuga de pollo a la cordón blue.

Los huéspedes también pueden disfrutar una gran de variedad de postres, bebidas y tragos preparados por José Miguel Amador, encargado de A&B.

Sobre el hotel “La Saladilla Beach Club”

Este hotel estilo boutique, ubicado en la Playa de La Saladilla, a dos kilómetros de Barahona, es propiedad de Enric Dolsa Font, empresario del Principado de Andorra, quien decidió invertir en Barahona y ofrecer un hotel con piscina, restaurante y comodidades frente al mar Caribe. Su concepto es hetero-friendly, el cual sigue conquistando huéspedes alrededor del mundo.

El complejo dispone de ocho habitaciones. Una suite junior con balcón, cuatro cuádruples y dos dobles, más la Suite Principal con terraza y una excepcional vista al mar Caribe.

Algunos de los servicios que ofrece son: wifi y parqueos gratis; vigilancia 24 horas, masajes, estética y restaurante con una gran variedad de comida dominicana e internacional elaborados por el chef Saka.

Por su ubicación en la carretera vieja Paraíso, los huéspedes del hotel pueden visitar destinos cercanos como Bahía de las Águilas, el Balneario San Rafael, Lago Enriquillo, el balneario Mata de Maíz y otros sitios ecoturísticos que posee esta zona.