Opret informa horarios del Metro y del Teleférico desde el viernes hasta el domingo

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte-OPRET- informó este miércoles a los usuarios del Metro y del Teleférico de Santo Domingo el horario en que operarán esos sistemas de transporte los días viernes, sábado y el domingo Santo.

Para este viernes, el Metro estará laborando desde la 6:00 AM hasta las 10:00 PM. En ese mismo orden, el sábado, el Metro iniciará sus operaciones a las 6:00 AM y concluirá a las 10:00 PM. Finalmente, el domingo, el Metro mantendrá sus operaciones en horario habitual de 6:00 AM a 10:00 PM.

Con relación al Teleférico, este sistema estará operando el viernes, de 8:00 AM hasta las 9:00 PM y el sábado, estará abierto de 6:00 AM hasta las 9:00 PM. Para el domingo, Teleférico prestará servicio en su acostumbrado horario de 8:00 AM a 9:00 PM.

Cabe señalar, que el sistema integrado Metro-Teleférico ha mantenido sus operaciones desde el lunes a la fecha, en sus horarios habituales sin ningún contratiempo.

La OPRET recomienda a todos los ciudadanos que se desplazan hacia el interior del país, a tomar las medidas preventivas dispuestas por las autoridades, a fin de reducir los riesgos de accidentes en autopistas y carreteras.