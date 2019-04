Rafael Núñez pide a Peralta identifique firma da 50% a favor reelección

Política.- El encargado de comunicación de la campaña del expresidente Leonel Fernández, Rafael Núñez, restó ayer credibilidad a las declaraciones del ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, en las que afirma que más del 50% de la población apoya la reelección del presidente Danilo Medina. Pidió al funcionario que identifique la firma que hizo la encuesta.

“La encuesta es sólo uno de los procedimientos de investigación que existen en ciencias sociales para saber sobre el comportamiento de la gente. Leonel Fernández tenía 74% de simpatías al término del gobierno, pero necesariamente la gente no aprobaba otra postulación en 2012”, refirió. Sostuvo que “para hablar de encuestas de manera creíble, hay que apelar a nombres de firmas reconocidas por su prestigio. Presentando números manipulados, no se puede alegar variación en el rechazo a una reforma para imponer reelección. Eso es un absurdo por más vueltas que le den”, expresó en referencia a las afirmaciones de Peralta.

Te recomendamos: “La democracia dominicana se ha ido consolidando día a día”

Explicó que en el caso del rechazo a la reforma para la reelección, para admitir resultados de una encuesta hay que presentar los detalles técnicos como la fecha en que se hace, la muestra y el margen de error.

“Obviamente, si la investigación la ha hecho una entidad independiente y solvente ya podemos empezar a confiar. El sentido común nos dice que no es lo mismo preguntar a 100 que a 2.000. Tampoco es lo mismo preguntar mediante un encuestador que a través de Internet o en el Palacio”, apuntó.

Otro aspecto que Núñez considera que no se debe obviar en una investigación por encuesta es cómo se redactan las preguntas. “Hay problemas con la redacción de las preguntas y también con las respuestas. Si se pregunta mal la respuesta puede carecer de sentido y, además, hay personas que no responden lo que piensan sino que indican lo que creen que es correcto decir. No hay encuesta perfecta, pero sí seria”, puntualizó.

El político expresó las encuesta se pueden usar bien o mal, para obtener conocimiento o para manipular a la población. Por otra parte, hay que tener presente que los que hacen encuestas no son adivinos, únicamente aplican procedimientos técnicos para aproximarse al conocimiento de la realidad.