Reverendo Ozuna afirma Constitución ha pasado hacer un objeto de conveniencia partidista

El reverendo Leonardo Aquiles Ozuna afirmó este viernes que la soberanía del país, la Constitución ha pasado a ser un simple papel, objeto de complacencia y conveniencia de unos pocos, alterada para lograr fines partiditas y personales.

“Acaso no sigue Jesús siendo abandonado ante tanto clientelismo que no permite que nuestro país avance y se constituya como una sociedad honesta, justa y de buenas prácticas”, expresó con voz indignada.

Al referirse a la justicia indicó que “Jesús alzó su voz y les dijo a los líderes y a las autoridades de su tiempo, las cosas no están bien, para eso ustedes no fueron elegidos. Su papel es la búsqueda del bien común. Hacer que se cumplan las leyes, que la justicia sea la característica principal de nuestra sociedad, que se respeten los derechos de los ciudadanos, que entre ustedes no haya privilegios que le sitúen por encima del común de nosotros”.

Enfatizó que las autoridades deben entender que sus cargos no son para privilegiarse ellos mismos, más para que se responsabilicen para que cada día las personas fueran y se sintieran más personas. Para que el respeto por la vida se valorará y para que no hubiera diferencia de dignidades otorgadas por ellos mismos.

Sostuvo que quizás hoy Jesús grita en su continúa encarnación en nuestra sociedad ante la necesidad de redención o salvación que seguimos teniendo, pues él se hace presente en cada hombre y en cada mujer de nuestro mundo, aquí en nuestra República Dominicana, y repite una vez más padre por qué me has abandonado.

“Acaso no se siente Jesús abandonado al estar encarnado entre tantas personas engañadas y burladas ante tantas promesas no cumplidas”.

Indicó que Jesús está encarnado en nuestra sociedad que sigue sintiendo la ausencia del padre ante la indiferencia de muchos líderes y autoridades del país y del mundo.

“No está Jesús abandonado hoy entre nosotros, ante tantas lágrimas y gritos de tantos hijos que lloran la muerte de sus madres, de la mano de hombres despiadados que las maltratan y las matan”.

Manifestó que existen líderes religiosos y políticos que desean agradar a Dios en la práctica de la justicia y el buen servicio al pueblo. En esto está la esperanza, no todo está perdido.

“No está siendo Jesús crucificado por aquellos que nos piden a los sacerdotes y obispos a que callemos, que permanezcamos en nuestras iglesias y que no alcemos la voz ante las injusticias y abusos, que algunos líderes políticos someten a nuestra también crucificada nación”. Sepan que lo hacemos porque así lo hizo Jesús, porque somos son representantes aquí en la sociedad.

Pidió sabiduría y disponibilidad para recibir y entender la palabra de Dios y ponerla en práctica.

“Somos muchos Jesús lo que no deseamos que otros te sigan crucificando y matando diariamente. Queremos desde la paz como lo hiciste tú decir: ¡Ya basta de tantas injusticias!, de querer engañarnos haciéndonos creer que no somos nada y que no podemos nada porque somos débiles. ” expresó el reverendo.

“¡Ya basta! de querer tenerlo todo, dominarlo todo y hacer de lo que es de todos un uso exclusivo y particular”.

Citó al pastor Monseñor Romero de América, quien tiempo atrás dictó un gran mandato a las autoridades de su pueblo. “En nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos se elevan hasta el cielo, les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Y hoy yo le agregó que cese la impunidad, que cese el clientelismo, que cese la corrupción, que cesen las injusticias y la búsqueda del poder mal sano. Qué las injusticias y las decisiones no sean compradas y que la soberanía de nuestro pueblo no sea utilizada a conveniencia de unos pocos.

Para finalizar exhortó al país lo siguiente: “Que el orgullo de nuestra nación siga siendo en parte los buenos peloteros, los buenos artistas y las bellezas turísticas que podemos ofrendar pero que también lo sea la certeza y el coraje de tener una justicia y líderes que no se venden ni se dejan manipular. Que seamos una nación que ante las demás se distinga por la práctica del servicio, el amor y la justicia. Que tenga a Dios, a la patria y a la libertad ceñida en la mente y en el corazón y sea su escudo y su baluarte”.