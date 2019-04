“Eta que ta’ aquí” busca el sazón de Vakeró y promueve bachata “Fina”

Bachata._ La cantante Andre Veloz, autora e intérprete del éxito viral “Eta que ta‘ aquí”, está promocionando su nuevo hit, “Fina”, un tema pegajoso que tiene un juego de palabras, con las que se pueden identificar muchas damas.

La bachata recrea “el glamour” que puede tener una chica, surge de un post que hizo Ariel Santana en Instagram donde define lo que es una mujer “fina intermitente” y expresa que se trata de una mujer que ha estudiado, viajado mucho, pero que la final le sale el “el barrio interno”.

“Me identifiqué con la descripción y dije ¡oh pero esa soy soy! Y esa es mi mamá y esa es mi tía, somos todas así intermitentes. Así que puse manos a la obra y escribimos ‘Fina’”, explicó durante una entrevista con el periodista Samir Saba, en el programa Famosos Inside, que se transmite cada tarde por CDN, canal 37.

El sencillo cuenta con un colorido video dirigido por el reciente ganador de Soberano, Gabriel “Gabs” Lantigua, y rodado en el sector “Los Minas”, de donde es oriunda Veloz. Fue producido por Dery Gracito, John Chapman y Enrique del Rosario.

Busca el sazón de Vakeró

Además, de “Fina”, la interprete criolla residente en Estados Unidos, adelantó que está negociando con “El cantante de los raperos”, Vakeró, en busca de que él le ponga “su sazón” al tema.

“Yo me doy por realizada cuando él hago eso, cuando él coja una canción mía y le ponga su sazón, el caribe urbano que él tiene, ya yo me doy por servida”, confesó.

Aunque no está segura del trabajo que realizará con el intérprete de “Échale agua”, dijo que tiene la impresión que será una colaboración.

“Estoy trabajando la idea porque él es muy colorido, muy natural, así que tiene que ser algo como un guante, que le sirva a él y que me sirva a mí, es decir, que ninguno de los dos perdamos nuestras identidades, ni el carisma”, expresó Veloz.

Soberano fue una validación

“Eta que ta aquí” se siente feliz de haber participado en la pasada entrega de Premios Soberano y dijo que esa oportunidad no tiene precio.

“Es un honor, aunque nadie es profeta en su tierra, me sentí que ya me estoy acercando a mi objetivo. Es un honor enorme, es la oportunidad de que la gente me conozca como el músico serio que soy”, sostuvo.

Su actuación en los Soberano lo ve como una validación de saber que está representando al país del modo adecuado.