PLD en Nueva York convoca al acto de apoyo al Gobierno en el teatro United Palace

NUEVA YORK.-La dirección estatal del PLD, convocó anoche oficialmente al acto de apoyo a las obras del Gobierno del presidente Danilo Medina, que se celebrará este sábado 4 de mayo en el teatro United Palace del Alto Manhattan con la actuación de Toño Rosario, Mozart La Para, La Insuperable y la Banda Nexus, a partir de las 7:00 de la noche.

La convocatoria fue hecha en una conferencia de prensa, a la que asistieron los principales dirigentes danilistas y el doctor Yomare Polanco, representante del sector externo y la actividad fue realizada en el restaurante 809 de la calle Dickman en el vecindario Inwood.

El presidente estatal del PLD y embajador jefe de la Misión Dominicana en la ONU, Francisco Cortorreal (Frank), aclaró que la actividad no tiene carácter reeleccionista, como ha divulgado la oposición y se enfocará en promover y apoyar las obras que realiza el Gobierno a favor de los dominicanos en la media isla y el exterior.

“Aquí, nadie está oyendo que se ha hablado de cuatro años más, pero ojalá el pueblo en reconocimiento a la obra de Danilo, le dé esos cuatro más”, dijo Cortorreal.

“La celebración de este evento, se inscribe en la decisión unánime adoptada por el Comité Político de nuestro partido en su última reunión, y ratificada por el Comité Central de otorgar un voto de confianza y respaldo en toda su extensión, a la excelente gestión de Gobierno del compañero presidente Danilo Medina”, explicó.

“Esta actividad, es parte de las manifestaciones de apoyo que, a nivel nacional, se están realizando como expresión de respaldo al Gobierno del PLD, que dirige el compañero presidente Danilo Medina”, agregó Cortorreal.

Pidió a toda la comunidad dominicana, miembros del partido y amigos de la familia peledeísta y a los medios, asistir al acto para celebrar con júbilo la magnífica obra de Gobierno del PLD.

Cortorreal, dijo que el comité organizador del evento está integrado además de él, por los dirigentes locales Luis Lithgow, Emiliano Pérez Espinosa, María Bello, Pedro Pablo Zorrilla, Francisco Fernández, Víctor Comprés y Carmen Dean.

En la regional de Nueva Jersey, que incluye los estados de Pensilvania, Delaware, Washington, DC, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y California, figuran los dirigentes Marcos Montilla, cuñado del presidente Medina, Rony Martínez, Juan Simé, Juan Aquino, Wilson Díaz y Alfida de la Rosa.

En la seccional de Nueva Jersey, el presidente en funciones, Antonio Ayala, en Filadelfia, José Joaquín Mota y en Washington, DC, Francisco Cruz.

En Nueva Inglaterra, los dirigentes Ana Gratereaux y Francisco Lizardo y en los condados Queens y Brooklyn, figuran David Cordero y Rafael González.

También los presidentes de distritos, Antonio Burgos, Luis Padilla, Arturo Ortiz, Rafael Rodríguez, Germán de León y Benjamín Vargas, además de los 130 presidentes de igual número de comités intermedios en la circunscripción #1 de Estados Unidos y Canadá.

Cortorreal, negó en la conferencia que se haya incluido a los tres artistas populares como “gancho” para llevar gente al teatro, diciendo que el gancho es la obra de Gobierno y sobre el costo del evento, señaló que “va en proceso”.

Consideró especulaciones que el evento esté financiado por el Gobierno, añadiendo que el PLD en Nueva York, no ha recibido un solo centavo y que no hay ninguna prueba de ello.

“Somos un partido con auto gestión financiera, que además, recibe aportes y colaboraciones de sus miembros, simpatizantes y amigos y nosotros, casi todos, somos funcionarios”, añadió Cortorreal.

Rechazó que el PLD esté en un débil posicionamiento en la circunscripción #1, a pesar de dos derrotas electorales consecutivas.

“Si yo no simpatizara por un presidente o un político, pueden llevar a cualquier artista y no me sentiré cómodo, pero la parte artística es tradición en los actos del PLD”, dijo.

Por su parte, el doctor Polanco dijo que la conferencia se desarrolló en armonía entre el partido, el sector externo y la comunidad, lo que garantiza el triunfo de Danilo en el país y la diáspora.

“Con esta unidad, Danilo gana de calle en la diáspora, superando los números de 2016, porque ahora tenemos la armonía entre esos tres sectores, que no había en ese proceso y los resultados serán mayores”, añadió Polanco.