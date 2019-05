Camacho exhorta a los sindicalistas y empresarios continuar dialogando sobre modificación Código Laboral

Salarial._ El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, solicitó al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el pliego contentivo de sus propuestas para la modificación al Código Laboral y su posición respecto a la cesantía.

Camacho dijo que “el proceso de modificación del Código Laboral está en la mesa de los actores y cuando los proyectos están en la mesa de los actores deben analizarse”. Llamó a la clase sindical que no se levanten de la mesa del diálogo y que continúen acercando posiciones.

“Estoy disponiendo solicitarle al Conep que me remitan el documento contentivo con la propuesta general de propuesta que tienen para verlo. Ahora yo le hago un llamado, en mi calidad de presidente y de dirigente gremial en el ámbito magisterial, que no se levanten de la mesa cerrando las puertas al diálogo para seguir acercando posiciones. Ese tema se puede discutir y se debe ver los beneficios y las partes negativas. No se pueden levantar del diálogo, igual los empleadores.

Ayer, en un encuentro con directores de medios de comunicación, el Conep planteó que ha llegado el momento de que la Ley 16-92 sea actualizada y puesta a tono con los nuevos tiempos y con las exigencias del mercado.

“Esos son derechos adquiridos pero se van adecuando, ajustando. No digo que se deje ni que se quite, sino que se analice”, sostuvo Camacho respecto a la permanencia de la cesantía laboral.

Sobre la modificación a la Ley de seguridad social, propuso que sea de manera integral y se mostró optimista en que esta se pueda aprobar antes de finalizar su período en la presidencia de la Cámara en agosto de este año.

Visita a Palacio

El presidente de la Cámara Baja en una visita a elCaribe, detalló que su encuentro el pasado miércoles con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo y el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, fue de rutina para pasar balance a los proyectos de agenda priorizada y evaluar el estado de algunas de estas iniciativas.