Más preguntas para precandidatos

Darle contenido a la política y a la contienda electoral de 2020 implica que precandidatos y precandidatas tomen posiciones y hagan propuestas, no sólo frente a temas económicos como los que propuse la semana pasada sino también frente a otros no económicos. En esta entrega propongo, para la consideración de la ciudadanía, un tema económico fundamental que no abordé en el artículo anterior, y otros cinco de ámbitos diversos.

La deuda del Banco Central



Desde 2004 los gobiernos del PLD han reclamado como éxito suyo la baja inflación que se ha registrado desde la época y los ritmos estables y bajos de devaluación que ha experimentado el peso dominicano. Eso ha sido positivo, pero ha tenido un enorme costo para la economía por la forma en que lo ha logrado: en base a deuda.

Una ha sido en dólares tomada por el Gobierno Central para financiar su déficit desde 2008. Esto ha contribuido a mantener una holgada oferta de divisas en el mercado que ha contribuido a contener las presiones devaluatorias. Otra ha sido en pesos tomada por el Banco Central, a través de la colocación de títulos en el mercado. En palabras llanas, el Bancentral le ha tomado dinero prestado al público con el objetivo de quitarle liquidez a la economía para contener la inflación y la devaluación. Esa deuda es, hoy, gigantesca. Alcanza más de 570 mil millones de pesos. Esto es equivalente a más de 11 mil millones de dólares, a 14% del PIB de 2018 y a más de un tercio de la deuda del Gobierno.

El problema es que como el Banco Central no recauda impuestos ni genera recursos propios para pagarla, lo que ha hecho es emitir más deuda para pagar los vencimientos. Pero para que sus títulos sean atractivos y el público le preste, tiene que ofrecer tasas de interés altas, lo cual eleva o mantiene altas las tasas de interés en el mercado. El resultado ha sido lo esperable. Por un lado, la deuda ha escalado de forma impresionante. Aunque por ley, el gobierno está obligado a transferirle dinero al Bancentral para pagar por esa deuda, por muchos años lo ha hecho a medias. Por otro lado, las tasas que ofrece el banco por sus títulos han contribuido a mantener altas las tasas de interés reales en el mercado, lo cual afecta negativamente las inversiones productivas y el empleo.

Esta situación de creciente deuda y altas tasas de interés reales no se puede prolongar de forma indefinida. ¿Qué propone para enfrentar la deuda creciente del Banco Central? ¿Se comprometería usted a aumentar las transferencias del gobierno al banco, reduciendo los recursos disponibles para financiar servicios públicos e inversiones, o procuraría una reforma tributaria que, al incrementar las recaudaciones, le permita al gobierno hacer frente a esa deuda? Muchos piensan que los plazos que propuso la ley de capitalización del Banco Central de 2007 eran poco realistas porque implicaban pagos anuales muy altos y explican en parte su fracaso. ¿Qué propondría sobre los plazos de pagos del gobierno al banco?

Inmigración

La inmigración laboral haitiana a la República Dominicana ha sido un fenómeno de décadas. La última encuesta de inmigrantes de 2017 estimó el número total de inmigrantes en 571 mil y los de Haití en 500 mil. Según datos oficiales, cerca de la mitad regularizaron su estatus migratorio en el país pero la otra mitad continúa en situación irregular.

Hay quienes piensan que la inmigración haitiana, y la irregular en particular, es empobrecedora porque satura el mercado de trabajo y deprime los salarios. Por ello, proponen restringirla. Hay otros que piensan que esto no ocurre porque los inmigrantes no compiten con los residentes permanentes por trabajos, sino que se insertan en “actividades de inmigrantes” que los residentes no realizan. Esto se conoce como segmentación o segregación laboral. En esta perspectiva, la inmigración irregular es económicamente beneficiosa especialmente para quienes contratan o compran bienes y servicios que producen los inmigrantes porque pagan precios bajos por el trabajo o por esas mercancías. Sin embargo, es perjudicial para los migrantes porque se encuentran en una situación de indefensión, enfrentando discriminación, estigma y frecuentemente abuso laboral y de otros tipos.

No obstante, se puede pensar en que ambas cosas suceden de forma simultánea, tanto perjuicios, para unos, como beneficios, para otros.

¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué política de inmigración propondría? ¿Se inclina por una política laxa o por una restringida? ¿Por qué? ¿Es realmente posible regular la inmigración haitiana en situación irregular? Si la respuesta es positiva, ¿Cómo lo haría? El gobierno de Danilo Medina avanzó en la dirección de regularizar inmigrantes, pero se quedó corto, mientras los controles fronterizos siguen siendo inefectivos. ¿Cómo lograría que quienes tienen el mandato, en vez de lucrarse y abusar, cumplan con su responsabilidad?

Seguridad pública

La mayoría de las personas dice que la inseguridad en las calles es su mayor preocupación. La seguridad es una de las áreas en las que todos los gobiernos recientes han fracasado. En 2016, la policía fue dotada de una nueva ley que se supone sentaría las bases de su transformación, pero poco ha pasado. La falta de oportunidades formativas y laborales para los jóvenes, la criminalización de segmentos importantes de la fuerza pública, así como la incapacidad y/o el desinterés del Ministerio Público por impartir justicia están entre los factores que explican los niveles de inseguridad en que vive la gente.

¿Cuáles son sus propuestas en materia de seguridad pública? Por favor, no insista en lo de “mano dura” porque no funciona. Además de aumentar las remuneraciones, ¿Qué propone para hacer que la policía haga en verdad su trabajo? ¿Qué hay que hacer para reducir la criminalidad y la complicidad con el crimen dentro de ella? ¿Cómo fortalecer las capacidades del Ministerio Público para llevar a término, con efectividad y eficiencia, los casos penales vinculados a la delincuencia común? ¿Qué propone para generar alternativas laborales y de formación para la juventud que desincentiven las actividades criminales y generen esperanzas en un mejor futuro?

Violencia contra las mujeres y feminicidios

Los feminicidios se han convertido en una verdadera epidemia. Detrás está una cultura patriarcal que da a los hombres sentido de propiedad de las mujeres y permiso para ejercer violencia sobre ellas, un Estado que no protege a las mujeres cuando están en riesgo, y un sistema de justicia que no castiga esa violencia de la manera debida. ¿Qué propone hacer para contribuir a reducir la violencia machista, para proteger a las mujeres en riesgo y para lograr justicia?

Embarazo en adolescentes



La República Dominicana es uno de los tres países con más alta incidencia de los embarazos en adolescentes. El embarazo prematuro pone en riesgo la vida, y la maternidad prematura tiende a condenar a los hogares a la pobreza porque se constituye en una barrera para que las adolescentes se eduquen y desarrollen sus potencialidades. Es ampliamente reconocido que la educación sexual integral y el acceso efectivo a métodos anticonceptivos son ingredientes indispensables para cambiar esa realidad. ¿Qué políticas promovería para reducir los embarazos tempranos? ¿Está usted en la disposición de enfrentar a quienes han puesto resistencia a la educación sexual integral en las escuelas y al acceso efectivo de los y las jóvenes a los contraceptivos?

Transporte de pasajeros

Este es uno de los grandes problemas en la vida cotidiana de la gente en las grandes zonas urbanas. El transporte de pasajeros es malo y caro. El gobierno de Danilo Medina ha empezado a dar pasos que parecen ir en la dirección correcta con la creación del INTRANT, la reglamentación, y la definición de políticas y planes de largo plazo, cuestiones que, siendo cruciales para dotarnos de un transporte eficiente y decente, habían estado ausente en el país. Pero todavía hay más planes que acciones efectivas. ¿Qué visión tiene usted del tema? ¿Qué puede hacer el Estado (el Gobierno Central y los gobiernos locales), para avanzar hacia un sistema de transporte digno para la gente? En términos más generales, ¿Qué hacer para mejorar el tránsito y reducir el tiempo de las personas en las vías?

Varios temas de muchísima importancia quedan en el tintero

Uno es el de la corrupción. Es uno transversal, que atañe a la legitimidad misma del Estado. Otro es el de la vivienda. La nueva política gubernamental puso énfasis, aunque insuficiente, en personas muy pobres (caso La Nueva Barquita) y en personas no pobres (el innovador mecanismo del fideicomiso) pero prestó poca atención al acceso y el mejoramiento de viviendas en sectores pobres no indigentes. También está el de la protección de los bosques y de las fuentes de agua.

Que sirva esto como estímulo al debate necesario, al empoderamiento ciudadano desde las ideas, y al estudio, la reflexión y la creatividad de quienes podrían tener capacidad de influir y poder de decisión en el futuro inmediato.