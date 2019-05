Estudiantes se manifiestan en Río contra recortes de Bolsonaro a educación

Acompañados de padres de familia y profesores, los estudiantes protestaron pacíficamente por el bloqueo del 30 % del presupuesto destinado para universidades e instituciones educativas federales de todo el país y pidieron al mandatario brasileño revertir la medida.

La mayoría de los estudiantes se manifestó por medio de mensajes que fueron exhibidos con frases como “La educación no es gasto, es inversión” o “De tanto ahorrar en educación quedaremos ricos en ignorancia”.

“Estamos aquí para decir no a la censura, no a los recortes y no a este gobierno autoritario”, aseguró Camila una estudiante de maestría en Sociología de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).

“Nosotros queremos estudiar. Nosotros tenemos derecho de estudiar. Nuestras universidades, escuelas e institutos son patrimonio del pueblo brasileño y por encima de cualquier gobierno vamos a luchar para defender eso”, agregó.

La semana pasada, el Ministerio de Educación (MEC) anunció el recorte de fondos del 30 % de las universidades e institutos federales, como parte de la serie de medidas de restricción fiscal que ha venido anunciando a cuentagotas desde finales de abril.

Primero fue la propuesta del ministro de Educación, Abraham Weintraub, de recortar la inversión para las facultades de Filosofía y Sociología, una medida que Bolsonaroapoyó al sustentar que el objetivo era “enfocarse en áreas que generen un retorno inmediato al contribuyente, como: veterinaria, ingeniería y medicina”.

Luego vino el anuncio del bloqueo de recursos para universidades federales con el argumento de que con la medida se dará prioridad a la educación básica.

Y por último, fue el anuncio de congelar el presupuesto de colegios e instituciones federales.

Buena parte de los alumnos que participaron en la protesta estudia en el colegio federal Pedro II, uno de los más prestigiosos del país y que está ubicado frente al colegio militar que visitó Bolsonaro con motivo de los 130 años de su creación.

Durante el evento, el mandatario brasileño reiteró su defensa por los colegios militares, por el “respeto, disciplina y amor a la patria” que se promueven en estas instituciones y dijo que la meta del actual gobierno es implantar uno en cada capital del país.

“Lo que saca a un hombre o a una mujer de una situación difícil en la que se encuentre es el conocimiento. Queremos más niños y jóvenes estudiando en estos bancos escolares. Respeto, disciplina y amor a la patria son fundamentos importantes de esos colegios”, afirmó.