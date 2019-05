Estudiantes de UNAPEC sobresalen en Modelo Naciones Unidas en New York.

“El modelo de las Naciones Unidas nos cambió la vida, es un intercambio cultural, intelectual y de oportunidades. Desarrollamos trabajo en equipo, disciplina, respeto, amistad, seguridad, dominio de Oratoria y miedo escénico”, afirmaron los estudiantes unapecianos a elCaribe.

Santo Domingo.- Liderazgo, pasión, trabajo en equipo, disciplina y organización son atributos embajadores de cuatro estudiantes universitarios de UNAPEC dirigidos por la doctora en Derecho Elyzabeth Arzeno, docente unapeciana quien los capacitó por tres meses hasta incorporarlos a la segunda edición de los Modelos de las Naciones Unidas (ONU) 2019, con la presencia de países latinoamericanos, en New York, “capital del mundo”, único en idioma español con sede en Estados Unidos

De acuerdo con la ONU; su modelo es una auténtica simulación de las Naciones Unidas, donde los jóvenes logran desarrollar al máximo sus habilidades de negociación, diplomacia, análisis, investigación y hablar en público; asimismo, cultivar la actitud demostrando un alto grado de iniciativa y acción, manteniendo siempre valores como el respeto, la justicia, la igualdad, el entendimiento, la amistad y lealtad.

Arzeno explicó que sus estudiantes destacan en diversas áreas del saber científico-humano como María José Gutiérrez, de la carrera de (Ingeniería de Sistemas de Computación); con tan solo 19 años de edad ostenta 4.00 de índice académico, siendo condecorada como estudiante meritoria de toda UNAPEC, apostando por priorizar y organizar todo su devenir estudiantil, al igual que Marigexis De La Rosa Rivera, de (Publicidad y Diseño Gráfico); cursando sendas competencias al mismo tiempo.

A seguidas, la experimentada catedrática agregó que también participaron de Negocios Internacionales Luis Arturo Báez Gálvez, de 23 años de edad y Raquel Herrera Rollins de 20 años, quien motivada por la inquietud y aspiraciones de progresar y despuntar profesionalmente conoció del Modelo de las Naciones Unidas desde su sede matriz el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), quien llega al programa trimestral de capacitación unapeciano por la Movilidad Estudiantil Nacional Interuniversitaria (MOVENI), un espaldarazo para la juventud emprendedora y decidida.

Teniendo como objetivo principal, el Modelo de Simulación de la ONU: ser fuente inagotable de estímulo para la creación de conciencia en relación a situaciones y problemáticas sociales, políticas, económicas y medioambientales, dando paso a las sinergias y voluntades orientadas al cambio, a posibilitar la congregación de brillantes y talentosos jóvenes de escuelas públicas y privadas de toda la geografía nacional, los unapecianos asistieron el pasado abril.

“Cualquiera de los estudiantes de UNAPEC puede participar en los modelos siendo elegidos por desempeño académico, disposición, voluntad y estos cuatro estudiantes han sido muy especiales para mí por ser mi primera comisión tan pequeña, pero siempre confiada en el talento de ellos”, estimuló la docente con 30 años de trayectoria unapeciana, admitiendo que disfrutaron el modelo y para nada fue un desafío.

Amante de la docencia quien vehemente confesó su vocación por enseñar y vivir de lo que gusta, “de corazón y saber hacia dónde vamos, es lo que deseo transmitirles”, para Arzeno también defensora animal (perros), motivó que se trata de pescar en un río: “(las aulas y encontrarlos a ellos, que sí pueden”, ampliando el chance de llegar a Modelos de la Unión Europea (UE); y Estados Americanos (OEA).

La asesora diplomática edificó que los tres modelos internacionales surgieron después de la Segunda Guerra Mundial (1945), en Harvard, Estados Unidos; para simular acciones correspondientes a presidentes o jefes de Estados, cancilleres, embajadores, parlamento, derechos humanos y libertades, “mis muchachos poseen capacidad de negociación, de liderazgo como puntero, la oratoria y discurso, el trabajo integrado y la amistad”, a su juicio, cimientos del bien común.

Llamó a la juventud dominicana a no limitarse ni detenerse por recursos porque los modelos son regionales, nacionales e internacionales y pueden ser subvencionados por el Ministerio de Educación (MINERD), “un modelo internacional les cambia la vida, es un antes y después en su hoja de vida”. La docente expresó que desde 2004, UNAPEC, posee un Comité de Estudiantes de los Modelos Internacionales de las Naciones Unidas (CEMONI-UNAPEC).

Cuatro jóvenes profesionales y casi diplomáticos

“Estoy en los modelos desde 2015, en el colegio, y confieso que primera vez que obtengo una capacitación tan excelente donde aprendí ayudarnos en conjunto, aceptar las críticas de mis compañeros, conocer nuevas personas y los modelos se vuelven una pasión, somos el futuro”, María José Gutiérrez Pérez, quien participará en la Conferencia Internacional de las Américas (CILA) 2019.

Recomiendo los modelos porque puedes incorporarlo en tu mundo y conocer a personas de otras culturas, hay que ser disciplinados, y organizar las materias con prioridad en pensum y profesores, hago un balance. Estas son herramientas para trabajarlas en común y alcanzar el éxito”, animó la ingeniera en sistemas y computación, oriunda de La Vega, obteniendo la distinción de Mejor Papel de Posición.

De su lado, Marigexis De La Rosa Rivera, tacaño; premiada como Delegación Distinguida y Mejor Capacidad de Negociación, “los modelos los conozco desde bachillerato y en mis raíces familiares nos esforzamos por ayudar a los demás, y mi pasión por la diplomacia”, comentó quien inició la carrera de Derecho en UNAPEC pero su amor por las artes plásticas resultó más convincente.

Y así, De La Rosa Rivera, se capacitó con CEMONI-UNAPEC y fungió como miembro en una simulación de Posición de la Situación de Países, “me tocó Venezuela empezando su crisis con énfasis en -armas nucleares y la no proliferación de estas-; he participado en La Conferencia “Caribbean International Model United Nations” (CARIMUN-2019), donde gané Delegación de Honor entre 400 jóvenes de mi país”.

CARIMUN es un espacio para la innovación y el debate de los más importantes asuntos globales para los líderes juveniles del Caribe. Su primera edición fue celebrada del jueves 21 al sábado 23 de febrero, en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), “también en la Unión Europea donde fui parte del Parlamento -Congreso- como ministro ganando Posición y Liderazgo”.

Rivera quien lideró la Delegación por medio de los modelos pudo vencer el pánico escénico reconociendo que cada experiencia enriquece sus conocimientos y fortalece sus relaciones humanas, así mismo, electa secretaria por sus galardones en los modelos, atesora la seguridad y unidad familiar, “mi familia me dijo si te apasiona tienes que ir detrás de tus sueños, estos modelos son esenciales para crecer”.

A seguidas, energética y dispuesta, Raquel Herrera Rollins reafirmó que su visión de la vida consiste en que, “tenemos que romper fronteras, salir de lo habitual, hay que abarcar más y enriquecer el currículo, vivir más experiencias. Me encanta Negocios Internacionales por su afinidad con la Diplomacia y las Relaciones Internacionales”, la joven que cursó de noviembre a enero 2018, seis materias en INTEC, y actualmente, finalizó seis más, presentando tesis para graduarse en octubre de 2019, “nunca es tarde”.

“Llegué a CIMONI solo por dar materias que no tenía en mi pensum, sin saber nada sobre los modelos internacionales, me enteré por una allegada y la publicidad; luego entré a las capacitaciones muy útiles donde aprendí procedimientos para elaborar, dirigirse y decidí de empaparme. Arzeno nos inspiraba y me decía que mi vida cambiaría, pone su pasión en lo que hace”, admitiendo que ha sido un antes y después en la Oratoria, seguridad, temas internacionales, asambleas, “estoy preparada y seguiré, querer es poder”.

Y como la fresa del pastel, elCaribe compartió impresiones con Arturo Báez Gálvez, un joven humildísimo de corazón, quien afianzó romper el diario vivir o -mind breaking– desde sus valores como la honestidad, transparencia y honradez, “no tengo como agradecer a mis compañeras sus colaboraciones, la compenetración, la profesora Arzeno como un rayo de luz en la oscuridad”, al mismo tiempo que se enfrenta a un proceso de casi no vidente. Un temple digno de admirar y emulación.

Rebatiendo con respeto a la profesora Arzeno, Gálvez, en sus clases de Derecho Internacional Privado en (aula 222) recordó que, “me invitó a que participara en el modelo internacional ONU en New York, y empecé a asistir a las capacitaciones compuesto por un tremendo equipo. Mi experiencia fue como una desconexión y pudimos conectar en afinidad a temas internacionales”.

Con su descanso mental, insistió que pudieron vivir un enriquecedor intercambio cultural, observar y aprender del manejo y estructura diplomática, parlamentaria, el rol de las comisiones, el impacto de los acuerdos, tratados, convenciones, resoluciones y decisiones, “vivimos las posiciones de estados, este modelo ONU nos abre las puertas a entender cómo es el mundo internacional, la globalización”, apuntando hacia internet y digitalización de todo.

Fue tajante aclarando que para compartir ideas y formación no es barrera la raza ni estatus económico, “estos modelos nos permiten afinar, competir y trabajar con otras culturas, yo personalmente soy muy tímido, y en mi primer día temblaba. Aprendí a hacer estrategias e interpelar como discursante (pensamiento crítico)”.

Sobre su humildad enfatizó que -muchas veces es mejor que nadie sepa de tus acciones-. Exhortó a los jóvenes dominicanos -Millenials- frente a la deserción escolar y desidia intelectual que, “el conocimiento no tiene tiempo definido, vale más que toda la belleza y el dinero porque ambos se acaban, el entretenimiento es pasajero, en la vida hay que cultivarse, sacrificarnos ahora para cosechar en el futuro una mejor nación”.

El Modelo de Naciones Unidas (MUN), posee un espíritu fraterno, comprometido y entusiasta que potencia al máximo las competencias, habilidades, actitudes y valores de sus estudiantes participantes comprometidos a ejercer liderazgo transformador.