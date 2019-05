Demóstenes Martínez: “La Junta ha errado de manera garrafal al crear dos formas de elección de senadores”

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Demóstenes Martínez consideró este miércoles que la Junta Central Electoral (JCE) “ha errado de manera garrafal al crear dos niveles de elección de senadores” con la resolución que eliminó el arrastre para 26 provincias y lo mantiene en seis demarcaciones.

“Con su decisión la Junta Central Electoral se ha equivocado, ha errado de manera garrafal en momento en que el país necesita que la Junta haga un trabajo transparente, yo creo que se ha equivocado, no atento contra la probidad de ninguno de los miembros de la Junta Central Electoral, pero se han equivocado, no han interpretado bien la Ley porque han creado dos nuevos sistemas de elección de senadores en la República Dominicana, es una cosa terrible con mucha inconsistencia jurídica y constitucional”, expresó.

Martínez reiteró que la Ley debe volver al Congreso Nacional y que en una semana el problema estaría resuelto. “El PRM actúa con una doble en este tema porque el PRM pactó dos cosas con el PLD, primero que el PRM le cediera en la discusión de la ley que los votos de los distritos municipales no se le computaran a los municipios y a cambio el PRM votaría por el arrastre”, reveló.

Dijo que el error lo cometió el Congreso al no plasmar en la ley lo que discutió en la comisión. “El error estuvo en el Congreso que hablamos una cosa en la comisión bicameral, de la que no formé parte, pero cuando se redactó lo que se había pactado no se incorporó que se había eliminado el arrastre”, explicó. Sostuvo que el proyecto original que sometió la Junta Central Electoral eliminaba el arrastre y que esa es la esencia de la Ley.

Martínez habló en el programa Enfoque Matinal de CDN, Canal 37, entrevistado por Pablo McKinney y Nelson Rodríguez. Expresó que los legisladores del PLD tienen una posición unificada para eliminar el arrastre por lo que los cambios a la ley se haría sin mayores problemas.