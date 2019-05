In memoriam», en minúscula y en cursivas

La locución latina in memoriam, que significa ‘en memoria, en recuerdo’, se escribe en minúscula y en cursivas. En los medios de comunicación es frecuente encontrar este latinismo escrito con mayúsculas iniciales y otras formas inadecuadas, como se observa en los siguientes ejemplos: «Harry Carbonell, In Memoriam», «Dedicado In Memoriam al doctor José Ramón Hernández fundador de Nedoca», «El torneo superior santiagués dedicado a Enrique Ramírez Paniagua, director general de Aduanas y a Monchy Rodríguez, In Memoriam, continúa este miércoles», «Torneo Chichi Mesa In Memoriam», «Rafael Perelló Abreu: in memóriam» o «[…] con una dedicatoria In-Memorian a Ramón (Monchy) Rodríguez».

Tal como indica la Ortografía de la lengua española, al igual que los extranjerismos, los latinismos crudos o no adaptados deben escribirse en los textos en español en letra cursiva (o bien entre comillas) y sin acentos gráficos. Además, según su grafía original in memoriam no debe escribirse con guion intermedio ni con iniciales mayúsculas (es una expresión común). Por ello, en los ejemplos lo adecuado habría sido escribir «Harry Carbonell, in memoriam», «Dedicado in memoriam al doctor José Ramón Hernández, fundador de Nedoca», «El torneo superior santiagués dedicado a Enrique Ramírez Paniagua, director general de Aduanas, y a Monchy Rodríguez, in memoriam, continúa este miércoles», «Torneo Chichi Mesa in memoriam», «Rafael Perelló Abreu: in memoriam» y «[…] con una especial dedicatoria in memoriam a Ramón (Monchy) Rodríguez»).