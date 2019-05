Captan a un basurero cuando finge ser atropellado para demandar compensación al conductor

Un recolector de basura fingió haber sido lesionado para presentar un falso reclamo de seguro, cuando el chofer de un Audi que pasaba junto a él se desvió junto a tiempo para evitar chocarlo. El hecho ocurrió en la ciudad de Teversham, condado de Cambridgeshire, Reino Unido.

En un video publicado en la cuenta de Facebook del conductor, Wayne Nightingale, de 58 años, se puede observar cómo el hombre se deja caer repentinamente contra el Audi y luego se retuerce en el suelo con expresiones de dolor, a pesar de que era evidente que el automóvil no lo tocó. Mientras tanto, un colega suyo da vuelta en torno al coche y parece gesticular al conductor.

La grabación fue filmada con la cámara de tablero de un auto que pasaba por la zona en el momento de la trampa, el 11 de marzo de este año. Luego al propietario le dijeron que habían llevado al basurero supuestamente lesionado al hospital y que le habían encontrado un esguince en el tobillo.

Nightingale comentó a The Daily Mail que quedó completamente destruido tras el incidente, ya que entendía que podía perder su licencia si no lograba comprobar que todo había sido un montaje, y entonces no podría trabajar ni ver a sus tres hijos.

Para su alegría, el departamento de la Policía local le envió una carta informándole que las evidencias presentadas “para demostrar que se cometió un delito no eran suficientes para que se lleve a cabo un proceso judicial“.

El falsificador del accidente, por su parte, fue despedido de su trabajo después que en la compañía estudiaron el video grabado por la cámara del conductor testigo, según un portavoz de los servicios de recolección de desechos.