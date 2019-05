Harden: “No aprovechamos las oportunidades y al final perdimos”

Houston, EE.UU.- El escolta James Harden, la estrella de los Rockets de Houston, se mostró crítico y frustrado por la nueva eliminación que sufrieron ante los Warriors de Golden State al perder por 113-118 en el sexto partido de la serie de semifinales de la Conferencia Oeste.

“Hemos dejado escapar muchas oportunidades. Si no aprovechas las que tienes terminas perdiendo”, declaró Harden, quien acabó con 35 puntos como máximo encestador de los Rockets, pero de nuevo no pudo conseguir los puntos decisivos en la recta final del partido.

“Tuvimos varias veces la posibilidad de habernos ido en el marcador y no lo hicimos”, lamentó.

Harden admitió que era lógico que volviesen de nuevo las críticas hacia su persona por no haber podido evitar la cuarta eliminación de los Rockets en las últimas cinco temporadas ante los Warriors y que les han impedido luchar por el título de liga.

“Es frustrante, pero creo que todos dentro del campo dimos el máximo de nuestro esfuerzo, pero de nuevo las cosas al final no cayeron de nuestro lado”, admitió.

Por su parte, el entrenador de los Rockets, Mike D’Antoni, otro de los señalados por la derrota ya que fue superado por Steve Kerr, de los Warriors en los movimientos del banquillo, también reconoció que la derrota sería difícil de “asimilar”.

“Esta derrota va a dejar una marca. Esto no es algo que acabas de superar. Esto duele. Jugamos lo mejor que pudimos y lo hicimos lo mejor posible, y no los eliminamos. Fue como una pelea de peso pesado. No logramos los golpes decisivos que nos hubiesen permitido regresar a Golden State”, confesó.

“No tuvimos la confianza suficiente en los momentos decisivos y de nuevo tampoco hicimos la defensa que habíamos planificado sobre algunos jugadores de los Warriors, como fue el caso de Curry, al que permitimos que encontrase su mejor ritmo de tiros a canasta”, analizó D’Antoni, quien no quiso hablar sobre su futuro.

“Nos espera un verano largo y ahora toca recuperarse mentalmente y luego pensar en el sorteo universitario”.

Mientras, el nuevo dueño de los Rockets, Tilman Fertitta dijo que la derrota no debía desilusionar a todo el proyecto del equipo y por el contrario aseguró que estaban listos para superar la barrera en la que ahora se les han convertido los Warriors.

“Debemos confiar en nuestro proyecto y dejar atrás lo antes posible la derrota que hemos sufrido”, comentó Fertitta que pagó 2.200 millones de dólares por hacerse con la franquicia de los Rockets. EFE