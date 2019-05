Narcotraficante asegura que no conoce periodista que lo acusa de amenazas

Sidney Matías Pérez, el narcotraficante que alegadamente amenazó a la periodista de El Día, Teresa Casado, a través de su correo personal, que le interesa que esa situación se aclare y aseguró que no conoce a la profesional.

“El primero que está en disposición de que eso se aclare y de urgencia me interesa, soy yo porque yo a esa señora no la conozco, ni nunca he hablado con ella; además, ella está haciendo su trabajo, esto es un país con libertad de expresión yo no me puedo sentir mal porque ella hable o haga una reseña periodística de un caso en el estuve involucrado”, expresó Matías Pérez ante cuestionamientos de la prensa.

Dijo desconocer el origen de esa denuncia, “que los medios le han dado bien duro sin investigar”.

“Sin una investigación sin nada me han puesto como una persona indeseable a la sociedad, cosa que yo cometí un error hace cuatro años y pico y pagué, mostré arrepentimiento, he salido y he tratado de hacer mi vida no he podido por todo este asedio”, se quejó.

Matías Pérez acudió hoy por ante la Tercera Sala Penal del Distrito Nacional donde se le conocería el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la medida que lo dejó en libertad. La audiencia fue reenviada para el próximo día 21 debido a la ausencia de su abogado, Ramón Estrella, quien supuestamente tenía audiencia en Mao, Valverde.

La periodista de El Día se querelló contra el narcotraficante, quien presuntamente le envió correos amenazantes luego de que se publicara que Matías Pérez había sido sometido nuevamente por violación a la ley de drogas, poco después de haber cumplido una pena que se le impuso por la misma causa.