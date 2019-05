Carlos David “quiere ser eterno” por eso cuidad sus letras en la música

Música.- El merenguero Carlos David es uno de los pocos que ha decido poner de un lado a su carrera para dedicarse a producir y crear productos para otros colegas y organizaciones políticas internacionales.

Fueron 17 años que se mantuvo alejado de los escenarios en los que se desempeñó como creativo del Partido Nuevo Progresista (PNP) de Puerto Rico, le imposibilitó a salir de la llamada “Isla del Encanto”.

Durante una conversación con elCaribe, recordó que en el año 1990 salió a la vecina isla para producir el proyecto musical “Punto G”, de su colega criollo Bonny Cepeda, con el cual cosechó muchos éxitos con más de un millón de copias vendidas.

“Eso me permitió entrar en otra área de la industria, que es la producción musical como compositor, como cantautor y en ese entonces, ahí mismo la casa disquera Combo Record se me acercó para firmarme e hicimos el CD ‘A mí nada me cae’ (producido junto a Bonny Cepeda) que tuvo mucho éxito que me mantuvo en Puerto Rico trabajando por mucho tiempo”, explicó a elCaribe el merenguero.

A principio de los años 2000, el intérprete de éxitos como “Esa cobardía”, “Dame tu querer”, “Lo que me gusta de ti” y “Frente a una copa de vino”, entre otras, se radicó en La Florida, Estados Unidos, donde tiene sus oficinas, estudio de grabación y de videos y su orquesta completa. Asegura que pese a su ausencia de los medios, siempre se ha mantenido grabando canciones, sin embargo, no tenía el tiempo para dedicárselo a las promociones.

Su carrera la ha concentrado en Estados Unidos, Europa Centro y Suramérica donde dio a conocer el álbum “Carlos David Mundial” el cual fue aceptado en poco tiempo por sus seguidores.

Con relación al posicionamiento del ritmo de la güira y la tambora, el artista de 57 años no está de acuerdo con que se compare con el éxito que tuvo en los años de 1980 y 1990, “lo que fue, fue, pero hay una novedad, la juventud siempre trae una novedad”.

En ese sentido, que como en aquellos tiempos ellos impusieron el merengue, la juventud de ahora ha impuesto su ritmo urbano, por lo que los merengueros se han visto en la obligación de implementar colores y elementos acorde a los nuevos tiempos y así poder mantenerse conectados con todos los públicos.

Informó que eso es lo que ha hecho con su nuevo producto, crear merengues con su toque de urbano, pero sin perder la esencia de la calidad en letra y música del ritmo criollo.

“Yo me cuido de eso porque yo quiero ser eterno”, subrayó.

“Milenium”

Pese a que lleva 29 años fuera del país, Carlos David asegura que el cariño y el respeto de su público dominicano se han mantenido intactos.

“Gracias a Dios no tuvimos la decepción de que el público dijera ¿y a qué vuelve?, todo lo c contrario, nos han puesto a correr”, aseguró el merenguero que participó como uno de los invitados de Bonny Cepeda en la celebración de 35 aniversario en el merengue, en Hard Rock Live.

Su más reciente trabajo fue bautizado como “Milenium”, un álbum completamente digital compuesto por ocho merengues y un bolero, cinco de su autoría y cuatro adaptaciones, el cual trajo a su gente dominicana.