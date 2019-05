Castaños dice que tribunales “tienen la última palabra”

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo que acatará cualquier decisión que tomen los tribunales del país sobre los distintos recursos sometidos contra la resolución que elimina el arrastre en 26 provincias y lo deja en 6 demarcaciones.



Castaños afirmó que las jurisdicciones apoderadas son las que tienen la última palabra con respecto al arrastre. La resolución emitida por la Junta ha sido atacada por más de diez partidos del sistema ante el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Electoral y por ante el Tribunal Constitucional.

“Cuanto faltan para las elecciones, un año, eso es bastante tiempo, no es un evento que tendrá lugar mañana. Las jurisdicciones que han sido apoderadas tienen la palabra, la Junta es una institución que esta para acatar lo que digan las instituciones competentes, no es que me tiene sin cuidado ni mucho menos, respeto las opiniones disidentes, pero hay jurisdicciones y esas son las que tienen que hablar”, manifestó

Sostuvo que la entidad comicial interpretó la ley Electoral en base a las propias contradicciones que esta tiene entre los artículos 92 y 104. “La Junta no es que ha hecho esa ley, esa ley ha sido dada y en momentos determinados la interpretó”.

Sobre las críticas que ha recibido el órgano sobre la pérdida de credibilidad, enfatizó que “esto no es un concurso de popularidad, es al final de cuenta una dinámica de un proceso donde confluyen dos leyes nuevas y la construcción de ese orden, haciendo compatibles dos leyes nuevas es un asunto que siempre ocurre en pareceres diferentes”.

Castaños se refirió a estos del tema luego de participar como conferencista en Tercer Desayuno Por la Paz de la Fundación Vida Sin Violencia, con el tema “El voto como instrumento de paz”.

En la conferencia realizó un recorrido en materia legislativa que inició desde la primera Constitución Política del 6 de noviembre del 1844, hasta la última del año 2015, enfatizando que las elecciones siempre han estado constitucionalizadas, porque nacimos como una República democrática.

Recordó que en el 1924, en que se constitucionalizó por primera vez a la Junta Central Electoral y a juntas dependientes de esta, como la institución del Estado que organiza las elecciones.

Explicó la importancia del valor de la libertad, establecido en Constitución asegurando que es fundamental que cada persona pueda ser “libre de pensamiento, de hacer, de creer, de seguir adelante, de aspirar y de decir yo puedo y yo creo.

Vida sin Violencia realiza Desayuno

La Fundación Vida Sin Violencia celebró ayer su Tercer Desayuno por la Paz.

Su presidenta Yanira Fondeur, precisó que en dicha fundación prevalece el compromiso “en la necesidad de educar por la paz, con valores e igualdad desde esa primera escuela que constituye el hogar”.

Resaltó también que la sociedad requiere de relaciones de convivencia pacífica para contribuir al desarrollo sostenible de nuestra nación.