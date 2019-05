Eddy Olivares: PLD exige gratitud al partido a miembros designados en órganos extrapoderes

Santo Domingo,- El exmiembro de la Junta Central Electoral Eddy Olivares acusó al Partido de la Liberación Dominicana de exigirle gratitud a las personas que son designadas en instituciones extrapoderes las cuales han sido creadas por mandato de la Constitución de la República.

Olivares quien es vocero del expresidente Hipólito Mejía, dijo que si algún funcionario que resulta escogido para ser miembro de instituciones como la Junta Central electoral, Tribunal Superior Electoral y Suprema Corte de justicia, entre otros, no actúan conforme a los requerimientos del partido oficial son amenazados con ser sometidos a juicio político u otras represalias.

En tal virtud, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno pidió a los miembros de la Junta Central Electoral a no temer a las consecuencias de actuar con “ingratitud“ a la hora de tomar sus decisiones.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el jurista exigió al gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana ser un poco que permitan que los integrantes de órganos extrapoderes sean un poco “ingratos“, sobre todo a la institución responsable de la organización de los comicios.

Agregó que la propia Junta Central Electoral debe procurar ser “ingrata“ con el partido oficialista y asumir una actitud de independencia real.

“Aquí hay que estar claro, la Junta Central electoral, la Suprema Corte de Justicia, es decir el Poder Judicial, y los demás órganos extrapoder constitucionales, tienen una dependencia del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno, hay que estar claro, hay que ser sincero“, aseguró Olivares.

Expresó que en ese sentido la Junta Central electoral es el órgano más independiente, más autónomo y que tiene su propio sistema de compras y contrataciones, porque es una institución independiente, aunque con una autonomía relativa.

“Y en el PLD hay el criterio de que todos los miembros de los órganos extrapoder constitucional, como la Junta, el Tribunal Superior, y demás, cuando usted resulta nombrado en unos de esos órganos el criterio es que usted le debe gratitud al partido, y en consecuencia sus decisiones no pueden nunca afectar al partido, entonces esa es la situación“, remachó.

Lamentó que si afectan al partido entonces vienen las amenazas de que te pueden investigar, y te podrían someter a un juicio político.

Dijo que eso hay que evitarlo porque, en el caso de la Junta Central Electoral, a todo el mundo le conviene que el administrador del proceso electoral tenga la mayor independencia posible.

“Que sus decisiones no sean producto del temor a recibir una reprimenda, la consecuencia de la ingratitud, el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana deben permitirle a esos órganos ser un poco ingrato, sobre todo a la Junta Central Electoral“, subrayó.

Reiteró que el propio órgano comicial debe procurar ser “ingrato“ con el Partido de la Liberación Dominicana, tiene que asumir una actitud de independencia real, tomar decisiones sobre la base de la ley, y por consecuencia esa es la manera de tener y ganarse la confianza.

Subrayó que en cuanto a la oposición, tiene que estar clara que siempre estará jugando con el árbitro un poco inclinado hacia el partido de gobierno, entonces deben jugar fuerte para vencer de quien tiene el apoyo, de alguna manera, del árbitro.

Dice posible modificación constitucional mantiene en incertidumbre al país

El doctor Eddy Olivares alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno aseguró que las amenazas por parte de un sector del Partido de la Liberación Dominicana a otra reforma constitucional para una nueva repostulación del presidente Danilo Medina, mantiene en incertidumbre a la República Dominicana.

“Es lamentable, muy lamentable, este tema de la reelección es un reflejo del atraso que tiene la democracia dominicana, de un país donde las instituciones no cuentan, donde a un presidente se le ocurre, meses antes de un proceso electoral, reformar la Constitución para reelegirse como si nada“, lamentó el vocero del expresidente Hipólito Mejía.

Olivares insistió en que eso es un reflejo de la mala calidad de la democracia dominicana, del irrespeto a la institucionalidad, y que no debía estar ocurriendo.

“Esa incertidumbre no debía estar pasando, en un país donde se respeta el funcionamiento de las instituciones, donde manda la ley no ocurre eso, aquí manda la persona que ostenta el poder y no las leyes, y yo pienso que es lamentable que eso esté ocurriendo, esa incertidumbre que señalábamos ya en esta etapa del proceso electoral“, lamentó Eddy Olivares.

Recordó que ya los partidos políticos desarrollan la principal función de ellos, que es seleccionar a los candidatos de elección popular, pues es la función principal de un partido político, y da mucha pena que lo estén desarrollando en medio de esa incertidumbre.

Advirtió que el país debe ir procurando mecanismos para superar esa situación, esa cultura hay que cambiarla, y ojalá esta sea la última etapa de esa incertidumbre que crean los presidentes al final de su mandato, en torno a cambiar la Constitución a su antojo para mantenerse en el poder más allá de lo que ha dispuesto el texto sustantivo.

En otro orden, Eddy Olivares aseguró que al día de hoy el expresidente de la República Hipólito Mejía tiene ganada la contienda interna del Partido Revolucionario Moderno, con miras a la escogencia del candidato presidencial para los comicios de mayo del próximo año.