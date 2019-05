LeBron James pide información de niño dominicano que se observa en vídeo jugando baloncesto

El astro de la NBA, LeBron James, quedó impresionado con el vídeo que se ha hecho viral donde se observa a dos niños jugar baloncesto en una cancha improvisada en la ciudad de Santiago.

I NEED INFO ASAP so I can send him some kicks!! In the meantime keep frying them dudes!.. ¡NECESITO INFO lo antes posible para poder enviarle algunas calzadas! Mientras tanto, sigan friendo a esos tipos!

En el video que se ha hecho viral se ve cómo el niño vestido sólo con pantalón corto, sin ningún tipo de calzado deportivo, realiza unos rápidos movimientos en frente de su oponente y de otros niños logrando encestar la bola en el canasto como si se tratase de un jugador profesional de basquetbol.