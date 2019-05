Masalles rechaza se reforme la Constitución para introducir reelección

El obispo de la Diócesis de Bani, monseñor Víctor Masalles, mostró este domingo una postura de rechazo ante la posible modificación a la Constitución para permitir la reelección del presidente Danilo Medina.

Al ser abordado por los periodistas sobre el tema, el obispo Masalles expresó que a los políticos les ha convenido el sistema de reglas débil que tiene la República Dominicana, “para que cuando les convenga romperla, la rompan”.

Explicó que “el intento de reelección ha sido algo viejo, y por desgracia hasta que no haya reglas concretas lo seguirá siendo. A los que le gusta la sillita deben entender que las reglas le van a decir hasta donde llegan”.

“¿Por qué no tenemos reglar claras? ¿Por qué siempre queremos cambiar las reglas? ¿Por qué siempre queremos hacer que las cosas sean conforme a lo que te conviene en ese momento? cuestionó monseñor Masalles.

Ponderó que “en los Estados Unidos y en otros países que están organizados, las reglas están claras, y las cosas se van cumpliendo, más nada. Y el que no puede o las reglas no se lo permiten no lo hacen”.

Las declaraciones del religioso se producen en momentos en que los seguidores del presidente Medina avivan la reelección del gobernante con diversos actos.