Domínguez Brito: “La democracia es crear las oportunidades a aquellos que asumen la política como una pasión y un servicio”

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Francisco Domínguez Brito consideró este jueves que las primarias deben ser abiertas y participativas.

Las declaraciones de Domínguez Brito se producen luego de que trascendiera que el equipo del expresidente Fernández sometió una propuesta de unidad al grupo que encabeza el presidente Danilo Medina, para cumplir con la reserva del 20 por ciento de las candidaturas.

“La democracia es crear las oportunidades a aquellos que asumen la política como una pasión y un servicio”, dijo.

El dirigente peledeísta entiende que una propuesta de esa naturaleza mata la democracia interna”, sostuvo.

“Le impide a los jóvenes y las mujeres desarrollar sus proyectos congresuales y municipales. Pretende de nuevo promover el inmovilismo y la inercia”, indicó.

Dijo a quienes hacen esas propuestas que los peledeistas también tienen un corazoncito. “Que no se debe jugar con el esfuerzo de otro. La regla debe ser la democracia. Si no hay alianza en el PLD pues no debe existir ninguna reserva. Que lo decidan las primarias”.

Ayer, el aspirante presidencial Carlos Amarante advirtió a la dirigencia de los partidos políticos no propiciar acuerdos de aposento por anti democráticos y porque lesionarían el legítimo derecho de unos 52,935 potenciales precandidatos a distintas posiciones a las elecciones de 2020.

Llamó también la atención de las bases de todos los partidos políticos a estar vigilantes y a rebelarse contra cualquier jugada interna de las organizaciones que vulnere sus derechos consagrados en la Constitución de la República y la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.