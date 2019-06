Director de la PN: es difícil cambiar cultura de 83 años

El director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, dijo que su mayor reto al frente de la uniformada ha sido tratar de cambiar una cultura de 83 años que tiene esa institución.



“El mayor reto que yo he tenido, le digo cuál es, cambiar una cultura de 83 años. Es verdad que tenemos debilidades en convertir al policía en una cultura de servicio, de que el policía entienda que nosotros somos servidores públicos que nos debemos a la sociedad“, admitió el alto oficial, entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’Agenda.

Sostuvo que tan pronto asumió la dirección de la uniformada ha estado trabajando, ha diseñado manuales, creado 14 unidades a nivel nacional, equipos de doctrinas para que vayan al policía a trabajar con el comportamiento de ellos ante el ciudadano, no solo en el destacamento, sino en las calles.

“Pero cuanto trabajo nos ha dado eso, y mire que todavía hoy en día en el caso de esa señora, Ana Simó, lamentablemente esa acción yo no la puedo ocultar, si los policías la trataron como si ella no fuera un ser humano, la trataron así, entonces ahí hay dos cosas, tomar medidas para que eso no vuelva a ocurrir, sanciones drásticas, y hacer la corrección y mandar el mensaje“, acotó.

Sentenció que los agentes que así actúan no pueden alegar ignorancia y desconocimientos, porque eso ha sido tratado una y otra vez, tanto en la escuela de formación policial como en muchísimos destacamentos tienen puesto un letrero bastante grande que dice SEA (Salude, Escuche y Actúe con responsabilidad), e inclusive en el mismo destacamento del kilómetro nueve de la autopista Duarte donde fue Ana Simó.

Anunció que, con el apoyo del proyecto de República Digital, ha venido haciendo una evaluación de la problemática con el tema de las denuncias, la cual arrojó que en los próximos 60 días van a instalar 200 computadoras con punto de internet, en igual número de destacamentos. Dijo que en la actualidad tienen 137 destacamentos con acceso a conectividad.