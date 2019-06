Enfermeras realizan piquete frente al Palacio en demanda de reinvidicaciones

SANTO DOMINGO.– Decenas de enfermeras del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf) realizaron hoy un piquete frente al Palacio Nacional en demanda del cumplimiento de una serie de reivindicaciones.

El sector de enfermería exigen del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del gobierno el cumplimento de los acuerdos a que arribaron durante la última lucha que libró el gremio.

La licenciada Antonia Rodríguez, presidenta del CODOPENF, manifestó que a las enfermeras el gobierno no le ha dejado otro camino que no sea el de la lucha en las calles, ya que a más de tres años que se firmó el acuerdo, el mismo no ha sido hecho efectivo.

Entre esos reclamos figuran: la visibilidad de enfermera en el organigrama del MSP, el cumplimiento de un reajuste de incentivo por tiempo en el servicio, cambio de plaza, sustitución del personal pensionado, unificación de empleos, nombramiento de regionales y provinciales y otros acuerdos que fueron firmado en el 2016.

Las enfermeras salieron desde la sede del gremio de esas profesionales hasta llegar al Palacio Nacional, donde con pancartas y lanzando consignas alusivas a sus reclamos piden al gobierno cumplir con los acuerdos.