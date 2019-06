Dicen urge necesidad de aprobación Código Penal que tipifique nuevos crímenes y delitos

Es de urgencia la necesidad de aprobar un Código Penal moderno debido a que han surgido nuevos delitos y crímenes con relación a la seguridad ciudadana que no están tipificados en la legislación.

De acuerdo a expertos en la materia, el tranque sobre las tres causales del aborto, por lo que el Código Penal está estancando en el Congreso, debería tratarse al margen del mismo para poder aprobarse de inmediato.

Durante sus exposiciones en la Mesa Redonda sobre Seguridad y Justicia con el tema “Necesidad de un Código Penal moderno para enfrentar la inseguridad ciudadana”, que organizó la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), los especialistas coincidieron en que el actual Código Penal está desfasado.

Asimismo, indicaron que aunque con la aprobación del Código no se terminará la delincuencia, si es un método para contrólalo, y para que los jueces tengan los mecanismos para poder condenar las nuevas modalidades de criminalidad.

Según explicó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de FINJUS, en el anteproyecto del Código Penal hay 42 tipos penales nuevos, que actual no contempla, lo que representa un problema para las autoridades judiciales cuando se le presentan situaciones que no están tipificadas.

“Por ejemplo el secuestro exprés no está tipificado en el actual código penal, la desaparición forzosa, en fin, hay una serie de tipos penales que no están contemplados y eso está generando una serie de situaciones graves a lo interno de los sectores que operan en el sistema de justicia”, dijo.

En ese mismo orden, opinó el abogado Ricardo Rojas León, quien expuso que probablemente solo un 30 por ciento del Código se aplica, ya que hay muchas conductas que son de “bagatela”.

“Hay una serie de conductas lesivas a bienes jurídicos importantes como son la persona, la integridad física, la integridad sexual, el patrimonio público que no están tipificados y que por lo tanto no pueden ser perseguidos”, indicó.

Explicó que el proyecto del Código Penal tiene una serie de tipos penales que protegen el patrimonio público, que condenan la corrupción activa, la corrupción pasiva.

Dijo que de los que se han mencionado, está el sicaritato, el ácido del diablo que no existe en el actual Código, que sería una importante herramienta para combatir el delito.

Para el jurista Erick Raful el tema sobre la requiere de un gran acuerdo nacional, que no puede ser abordado de una manera sesgada.

Afirmó que es fundamental que se apruebe el nuevo Código Penal ya que hay una gran cantidad de nuevas figuras, de nuevos tipos de delitos en una sociedad liquida, “como ha dicho Obama, donde todo se está transformando de manera rápida”.

“Es preciso que estemos en condiciones de cambiar y crear los instrumentos para una aplicación, pero esa aplicación es una implementación de una política de seguridad ciudadana no pude fundarse en un solo eje, no pueden fundarse solamente en el Código, ni pueden fundarse solamente en la prevención, tiene que tener una visión integral que tenga en la participación en la legitimidad democrática pero sobre todo en el tema presupuestario”, señaló.

Además, dijo que el país con sabe cuánto se gasta en seguridad ciudadana, “hablamos del 4 por ciento de Educación, para nadie sabe cuánto gastamos y cuál es el efecto de lesa inversión en tema de seguridad ciudadana”.

Manifestó que ayer salió a la luz que el último documento sobre política criminales es de 2006, “estamos hablando de 13 años, donde este es un tema de primera plana diaria y nos ha llevado a que el país, como sucedió con la educación en el pasado se dé un plan nacional que incorpore a muchos actores y que genere voluntad de política para que exista una política de seguridad ciudadana al margen del partido que este en el poder”.

Tema del aborto debe quedar fuera

Castaños Guzmán consideró que la aprobación del Código se debe dejar fuera el tema del aborto y las tres causales, y debe crearse una ley especial para eso.

En ese orden, Rojas León manifestó que el tema debe de sacarse por el tranque político que existe.

“Definitivamente hay que sacar lo del aborto del Código Penal, hay que sacarlo porque hay un tranque político y por un párrafo del artículo 110, que es donde se ha metido las tres causales adicionales a la que establece el artículo 119 en su parte capital, nosotros estamos desechando, abortando una normativa moderna, de más de 360 artículos, entonces tenemos que salir de este problema”, indicó Rojas León.

Asimismo, Raful sostuvo que en materia penal el aborto tiene escasa relevancia jurídicamente hablando.

“Código obsoleto ha convertido a los jueces en brujos”

De acuerdo a Raful, el actual Código ha convertido a los jueces en “brujos”, ya dijo que deben transgredir la dogmática y los principios inherentes a lo que debe ser una condena para tratar de dar una respuesta.

Explicó que en materia penal es obligatorio que se den los elementos constitutivos que están previamente tipificados en una ley con su sanción para que se produzcan las condenas.

“Entonces tú tienes que arrastrar, traer por los moños hecho que no se configuran con los tipos penales que están en un Código que es del principio de siglo antepasado, de los 1800, y que por lo tanto hay muchos delitos y crímenes, la mayoría, que no existían en aquella sociedad y que tendiendo la cultura jurídica que tenemos no es posible una aplicación legalista, basada en lo que específicamente sanciona la ley penal, incluyendo esta nueva modalidades de crímenes y delitos”, dijo.

Expuso que por esto se necesita, para poder sancionar, una base que sea moderna, sino lo que debe de hacerse es tomar los viejos institutos y tratar de reformular los hechos para que de alguna manera se asemejen a las particularidades previstas en leyes viejas.

“Y nos hemos salvado en algunos temas por las leyes especiales que se han ido implementando, pero es un tema muy grave”, añadió el destacado abogado.