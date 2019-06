EEUU desmiente; valora el respeto a instituciones

La embajada de los Estados Unidos en el país desmintió la información del periodista Jaime Bayly en la que dio cuenta de que el encargado de negocios de ese país, Roberto Copley, se habría reunido el pasado jueves con el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional.



“Como hemos dicho anteriormente, no acostumbramos a responder a rumores, no obstante, considerando la atención que ha generado en este caso, confirmamos que, si bien nos reunimos regularmente con los representantes del país anfitrión, la reunión a la que hizo referencia el señor Bayly, no sucedió”, establece un comunicado colgado en su página web y las redes sociales.

El comunicado agrega que el gobierno de los Estados Unidos está comprometido con el respeto a la Constitución. “La lucha contra la corrupción, el respeto a la Constitución y las elecciones libres e imparciales son indicadores sólidos del respeto de un país con la democracia”, puntualiza.

“La transparencia, la buena gobernanza y compromiso con las instituciones democráticas son condiciones necesarias para las inversiones estadounidenses, en particular para las inversiones respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos”, señala el comunicado.

El periodista Jaime Bayly había dicho en su programa que el encargado de negocios de los Estados Unidos se habría reunido con el presidente Medina para expresarle su rechazo a la modificación de la Constitución y que no estarían de acuerdo con que Leonel Fernández vuelva a la Presidencia, lo que fue desmentido por la representación diplomática..

Esa información no ha recibido hasta el momento ninguna reacción del gobierno del a pesar de que involucra al presidente de la ornización, Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina.

El sector de Fernández acusó a “sectores enquistados en el gobierno” de haber propiciado una campaña sucia en contra del presidente de la organización, supuestamente por su crecimiento electoral.